Ortuzar (PNV) promete "certeza" a la sociedad vasca frente "al ruido político, el circo mediático y la incertidumbre"

Apuesta por crear riqueza "para repartirla bien" y por lograr una Euskadi "igualitaria entre géneros" y también "con el diferente"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha prometido este domingo "certeza" a la sociedad vasca frente "al ruido político, el circo mediático y la incertidumbre", sin caer en "la política del tuit y la pandereta". Además, ha apostado por generar riqueza "para repartirla bien" y por lograr una Euskadi "igualitaria entre géneros" y también "con el diferente".

Ortuzar ha intervenido en la presentación en El Arenal de Bilbao de Juan Mari Aburto como candidato a reelección como alcalde de la capital vizcaína, en la que también han participado las aspirantes a diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la cabeza de lista por la circunscripción de Bilbao a Juntas Generales, Ana Otadui. Les ha acompañado el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

El líder jeltzale ha destacado que, en la actualidad, se viven "tiempos de ruido político" y ha reconocido que "muchas veces" se asiste a "un circo mediático en torno a la política, y que la política se ha convertido en algo que provoca muchas veces alejamiento, cansancio y hastío".

Además, se referido la situación "complejísima" de "incertidumbre económica" que se vive y ha señalado que "se encadenan sucesos desgraciados" desde la crisis financiera de 2008, como la pandemia de la covid o la guerra de Ucrania. En este sentido, ha subrayado que el conflicto bélico, provocado por la invasión rusa, no solo está causando "sufrimiento y dolor", sino que "nos está empobreciendo".

Por ello, ha querido trasladar a la sociedad vasca "la certeza" de que, "ante ruido político y este panorama tan poco edificantes, ante las incertidumbres económicas", tendrá al PNV "a su servicio". "El PNV está preparado para hacer frente a esta hasta complejidad. Tenemos a las mejores personas, el máximo compromiso, las mejores ideas, y vamos a darlo todo por este país, como lo hemos hecho siempre, pero de una manera más sólida, más decidida porque el momento los exige", ha asegurado.

Andoni Ortuzar ha remarcado que, para enfrentar este complicado momento, debe haber "un PNV fuerte", y ha pedido el apoyo ciudadano a la formación jeltzale. "Es muy importante que el 28 de mayo las cosas salgan bien para Euskadi, y que las cosas salgan bien para Euskadi, dependen en gran medida de que todas las cosas salgan bien para el PNV", ha señalado.

Cuando quedan menos de tres meses para los próximos comicios municipales y forales, ha instado a la sociedad vasca a "la reflexión" sobre "en qué manos deben estar las instituciones para lo que viene". "Humildemente digo que las mejores manos en las que puede estar este país es en las de los hombres y mujeres del PNV. No les vamos a defraudar", ha apuntado.

También se ha dirigido a los candidatos jeltzales para decirles que, si piden el respaldo de las gente, tienen que responder con "lo mejor de nosotros mismos". "Tenemos que ser prístinos, trabajadores y trabajadoras, tenemos que estar al servicio de la ciudadanía y poner a las personas en el centro de la actividad política, en el centro de nuestro cerebro cada vez que diseñemos una política o un plan".

Esta es la manera, según ha subrayado, de "devolver su apoyo y confianza" a los ciudadanos. "Es fácil cuando uno pisa moqueta, cuando uno sube las escaleras de un sitio tan simbólico, tan importante como el Ayuntamiento de Bilbao, la diputación o cualquier diputación, olvidarse de dónde viene uno", ha manifestado.

"PISAR LA CALLE"

No obstante, ha dicho que el PNV "ha sabido siempre de dónde sale, de la calle, pisa calle, pisa acera". "Tenemos que seguir pisando calle y pisando y acera, codo con codo con la gente, porque nuestro futuro es el futuro de la gente. A la gente le tiene que ir bien, para que al PNV le vaya bien", ha insistido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por ello, ha llamado a trabajar porque, una vez transcurridas las elecciones, "tocará cuatro años de estar al servicio" de la ciudadanía. "PNV y gente es lo mismo, y tenemos que ser lo mismo", ha añadido.

Los destinatarios de su tercer mensaje han sido los afiliados y simpatizantes jeltzales, a los que ha transmitido que son "el cordón umbilical que une al partido, a los cargos, a las instituciones, con la calle y con la gente".

"Os necesitamos más vivos y más activos que nunca. Os necesitamos al pie del cañón, necesitamos que seáis cada uno de vosotros y vosotras nuestros mejores propagandistas, los mejores difusores del mensaje del PNV", ha indicado.

Ortuzar ha explicado que su partido hace "un tipo de política que no sale los medios de comunicación" porque no se "mete en los líos". "Solo cuando nos meten, intentamos salir, y si te dan una torta, respondes, pero no hacemos política de tuit y pandereta, que es lo que está de moda", ha manifesatado.

Tras advertir que en campaña no se oirá mucho hablar "en la televisión de Bilbao ni de Bizkaia ni de Euskadi ni de los problemas" que tienen los vascos, ha señalado que se escuchará "hablar de otras cosas que hay por ahí, que pasan por lejos". "No nos influyen para nada y lo único que hacen es mediatizar el debate", ha manifestado.

El presidente del EBB ha explicado a la militancia y simpatizantes que ellos tiene que ser sus "medios de comunicación" y sus "altavoces". "Tenéis que llevar y radiar nuestro mensaje a todos los rincones de este país, a todos los rincones y a todos los barrios, como está haciendo Juan Mari (Aburto) con los de Bilbao todos los días, con el cuaderno rojo (en el que apunta las propuestas ciudadanas)", ha enfatizado.

Andoni Ortuzar ha reiterado que, a partir de ahora, queda por delante "trabajar, trabajar y trabajar", de momento con las "botas y las katiuskas" con el mal tiempo para retomar, con el buen tiempo, "la campaña de la alpargata y patear todas las calles, barrio a barrio y ciudad y ciudad de este país, para llevar la buena nueva: el PNV quiere que Euskadi avance bien", construyéndola "entre todos", con una sociedad "cohesionada".

CREAR RIQUEZA

El líder del PNV ha defendido que también hay que "crear riqueza" para "repartirla bien". "Queremos avanzar en una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Para el PNV, el 8 de marzo (Día Internacional de la mujer) tiene que ser todos los días del año", ha asegurado.

De esta forma, ha apostado por la igualdad "entre personas y géneros", y también "con el diferente". "Tenemos que ser un país abierto, queremos hacer un país abierto, queremos avanzar con la gente que ha venido aquí. Son las vascas y vascos de nuevo cuño, y no solo les queremos, les necesitamos", ha aseverado.

Por ello, ha apostado por Euskadi como "un pueblo que acogida". "Queremos un pueblo que avance para ser libre, una Euskadi de hombres y mujeres libres. Es el ideario del PNV que nos ha traído hasta aquí y que nos ha hecho el partido líder. Tenemos que seguir siendo el partido de la gente, de la calle, que avanza. Está en nuestras manos, está en vuestras manos que sea así", ha concluido.