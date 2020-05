Ortuzar (PNV) insiste en que se pueden garantizar las condiciones para que haya elecciones en julio

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que "se pueden garantizar las condiciones" para que las elecciones al Parlamento Vasco se puedan celebrar en julio "con seguridad sanitaria y controles sanitarios". Además, ha afirmado que EH Bildu está actuando ya "con una lógica electoral", y ha asegurado que en Euskadi "hay un modelo de gobernanza compartida" entre instituciones para gestionar la crisis provocada por el coronavirus.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha rechazado las críticas de los partidos de la oposición al Lehendakari, Iñigo Urkullu, por reclamar "codecisión" a Pedro Sánchez, y que luego "no les tenga en cuenta" en la Comunidad Autónoma Vasca.

"Eso no es verdad. Primero, el Lehendakari se reúne todas las semanas con los diputados generales, con el presidente de Eudel y con el delegado del Gobierno del Estado español en Euskadi, es decir, con todas la representación institucional", ha dicho.

En todo caso, ha apuntado que quizá eso "no valga al señor Otegi porque no hay nadie de su partido allí, pero es que son los representantes institucionales, y no hay que mezclar partidos con instituciones".

Asimismo, ha recordado que también hay encuentros semanales de los representantes de Salud del Gobierno Vasco con todos los partidos políticos y, en ellos, tienen "capacidad para hacer propuestas y las preguntas que consideren oportunas". "El modelo de gobernanza es completamente distinto (al del Estado), no creo que se pueda comparar", ha añadido

El líder jeltzale ha subrayado que en Euskadi se parte de "una anomalía", ya que hay un Parlamento disuelto porque se iban a celebrar unas elecciones el 5 de abril que se tuvieron que suspender por el coronavirus, y la Diputación Permanente de la Cámara "tiene las atribuciones que tiene".

"Estamos en una situación política en Euskadi bastante especial que condiciona todo mucho, pero, ojo, aquí hay un modelo de gobernanza compartida", ha señalado, en alusión a las reuniones del LABI, presididas por el Lehendakari. "La diferencia es notable", ha aseverado.

LA "LÓGICA ELECTORAL" DE EH BILDU

Andoni Ortuzar cree que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "está actuando con una lógica electoral". "Por un lado, dice que no es momento de elecciones, pero en su calculadora están las elecciones. Y es evidente que está en una acción de erosión y desgaste al Gobierno, con todo lo que tiene a su disposición", ha manifestado.

Tras apuntar que los jeltzales tienen que aceptar la crítica y también que haya "diferentes maneras de plasmar cómo harían ellos frente a una situación como esta", ha indicado que, "en este momento, las instituciones están gobernadas por quien están gobernadas y que hay mantener unos mínimos de apoyos".

"Que salgamos con bien de esta, no va ser un mérito de no sé quién o no se la va a poner nadie como medalla. Está siendo todo tan duro que, si alguien pretende sacar pecho de lo hecho contra este virus, lo va a pasar mal porque la gente no lo va a entender. Tenemos que intentar salir cuanto antes e ir retomando la normalidad. Y eso lo podemos hacer mejor cuanto más ayuda y más apoyo haya", ha precisado.

ELECCIONES EN JULIO

Ortuzar está convencido en que lo mejor sería hacer las elecciones al Parlamento Vasco en julio y ha apuntado que el presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, "ya ha mostrado sus cartas" para que sean también en ese mes los comicios autonómicos.

"Nosotros no tenemos ningún interés partidista en hacer elecciones ni en julio ni en ningún momento porque ya le decía antes que creo que, si alguien quiere amortizar electoralmente esta cuestión, se va a equivocar con rotundidad", ha subrayado.

A su juicio, "hay que buscar el mejor momento para hacer las elecciones". "Elecciones tiene que haber de aquí a octubre porque es un imperativo legal y un derecho de la ciudadanía. El asunto es de aquí a octubre ¿cuál es el mejor momento desde el punto de vista sanitario y cuál es el mejor momento para que las instituciones sean capaces de atender a los grandes retos que tiene?. Nosotros humildemente creemos que es julio", ha subrayado.

Andoni Ortuzar ha recordado que los expertos han asegurado que ese mes en el que, "teóricamente, el virus se va a mover menos". "Es un dato que mejoraría sustancialmente la situación sanitaria", ha aseverado.

Además, ha advertido de que en otoño puede haber "un peligro de rebrote" y se perderían "unos meses preciosos para hacer lo que tienen que hacer un Gobierno y un Parlamento, que es hacer frente a las tareas de reconstrucción de crisis sanitaria y económica en la que nos está sumiendo el Covid-19".

En esta línea, ha explicado que, si las elecciones se celebraran en julio, a primeros de septiembre habría un Parlamento constituido y un Gobierno funcionando, "capaz de empezar a hablar de Presupuestos, de empezar a diseñar políticas de reconstrucción".

REUNIÓN EL 14

"Si las hiciéramos en octubre, nos llevaría a enero o febrero. Perderíamos un tiempo. Nosotros el día 14 volveremos juntarnos, a reunirnos a la llamada del Lehendakari y volveremos a insistir en nuestra visión", ha indicado.

Por ello, ha dicho que, si desde este momento al 14, "sucedieran acontecimientos que aconsejaran reconsiderar esta cuestión, por supuesto" que lo harán. "Nosotros no vamos a llevar a la ciudadanía vasca a las urnas asumiendo peligros para ella, desde el punto de vista sanitario, pero creemos que se pueden garantizar esas condiciones para que las votaciones se hagan con seguridad sanitaria y controles sanitarios", ha indicado.

Si la situación de la pandemia va mejor y aunque los partidos no estén de acuerdo, Ortuzar ha recordado que la prerrogativa de convocar elecciones es del Lehendakari, y también ha remarcado que los partidos de la oposición tampoco querían hacer los comicios el 5 de abril.

"Yo, tal como veo a algunos partidos en Euskadi, me da la sensación de que, si nosotros hubiéramos dicho que las elecciones fueran en septiembre, ellos las habrían pedido en julio. Nos habrían dicho que estábamos escamoteando a la ciudadanía su posibilidad de votar y queríamos hacer las elecciones lo más lejos posible el foco de esto para no asumir el coste político", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que el Lehendakari tomará la decisión, aunque "otra cosa es que sería deseable", y así lo ha planteado Iñigo Urkullu, que intente llegar con el máximo de partidos a un diagnóstico común sobre cuándo deben ser y cómo deben ser".

"Tendríamos que hacer un ejercicio los partidos de ver qué cambios deberíamos introducir, qué modificaciones y qué ajustes para que, en una situación como esta, la campaña electoral discurra con garantías sanitarias, democráticas y con coherencia a lo que le estamos pidiendo a la sociedad", ha concluido.