Ortuzar (PNV) dice que el Gobierno Vasco prefiere no coger "transferencias a cogerlas averiadas y en mal estado"

Espera no se dé "una maniobra dilatoria" del Gobierno español por el miedo del PSOE a que "la derechona" les acuse de "vender a España"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el Gobierno Vasco prefiere no coger transferencias a cogerlas "averiadas, y sacarse una foto". "Es preferible no tenerlas a tenerlas en malas condiciones", ha afirmado.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido al hecho de que este jueves la tercera jornada de negociación de las transferencias en materia de productos farmacéuticos, actuaciones sobre jubilaciones derivadas de procedimientos de ERE, seguro escolar, y la autopista AP-68 para Euskadi acabase sin acuerdo.

Según ha defendido, el Gobierno Vasco se mantiene "firme" y "prefiere no coger "transferencias en mal estado, cogerlas averiadas y sacarse una foto".

"Es básico que el desarrollo estatutario se haga conforme a la letra del Estatuto y las transferencias deben venir con el sistema de valoración que siempre ha regido en el Concierto Económico", ha incidido.

En este sentido, ha advertido de que "los técnicos del Estado aprietan para que la valoración económica se haga por otros métodos" y el Gobierno Vasco, "lógicamente, por responsabilidad, no puede hacer eso". "Es preferible no tenerlas a tenerlas en malas condiciones", ha afirmado, al tiempo que ha criticado que siempre se intente que la "valoración económica de la transferencia sea con el sistema común como si fuéramos una Comunidad Autónoma más".

No obstante, ha confiado en que en próximos días esta situación "se subsane" y ha reconocido que no quiere pensar a que "es una maniobra dilatoria del Gobierno por el miedo del PSOE a que la derechona les diga que vuelven a vender a España". "Sería un mal preferente entre las relaciones entre Pedro Sánchez y nosotros", ha añadido.

A su juicio, Sánchez "no tiene que mirar a la derecha sino positivizarlo". "No decimos que con diálogo es todo posible, no se le dice eso a Cataluña. En Euskadi lo hacemos así y creo que sería muy bueno para Sánchez y el Gobierno español el presentarse con capacidad de diálogo con la nacionalidad histórica con más autogobierno", ha defendido.

ADELANTO ELECTORAL EN EUSKADI

Respecto a un posible adelanto electoral en Euskadi, Andoni Ortuzar ha confiado en que no se dé, aunque ha incidido en que de darse "tampoco pasaría nada".

No obstante, ha criticado que se esté dando una "españolización de la política vasca" y ha advertido de que quien la españoliza es "EH Bildu, apoyándose en el PP", que junto a Podemos "se oponen a todo lo que pasa en el Parlamento".

"Es una UTE del 'no' entre gente que no tiene nada que ver. Se juntan para zumbar al PNV... Pablo Casado habla ahora de votos manchados pero sus compañeros de partido se manchan todos los jueves votando con ellos (EH Bildu)", ha finalizado.