Ortuzar (PNV) no descarta presentar enmienda a la totalidad a los PGE, pero apuesta por agotar la legislatura

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, no ha descartado que su partido pueda presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha apostado por agotar la legislatura, y ha asegurado que tiene voluntad de acordar. Además, ha destacado que ya se han producido "contactos informales y llamadas telefónicas" entre el Gobierno y la formación jeltzale.

Ortuzar ha considerado que un adelanto electoral traería "más un resultado incierto que una solución" a la actual situación política, visto lo ocurrido en Andalucía con el PP, Ciudadanos y Vox, y ha dicho que a los jeltzales les sería "prácticamente imposible" hablar y acordar con la formación de Santiago Abascal, "pariente ideológico" del franquismo.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, el líder del PNV ha recordado que, para las Cuentas estatales, no ha habido "cocina previa" y los jeltzales no han participado en su elaboración para que contuviera unos "mínimos". Por ello, cree que "nadie le puede pedir cheques en blanco", y que den por "buenos" los Presupuestos. "Nos habría gustado que no se nos planteara como un 'o lo tomas o lo dejas', como 'un trágala'", ha afirmado.

En esta línea, ha precisado que van a mirar "con lupa" las Cuentas --que prevén 469 millones de euros, un 7,8% menos-- para ver si contienen los acuerdos que alcanzaron con los Gobiernos de Mariano Rajoy y con el del propio Pedro Sánchez. Además, aspiran a negociar otras partidas e inversiones en Euskadi que "son absolutamente necesarias".

De esta forma, ha dicho que Euskadi tiene "muchas necesidades" en el tema de innovación, tecnología, internacionalización de empresas y puesta en marcha de infraestructuras de logística, de movilidad de transporte". "Por ahí nos iremos moviendo", ha explicado.

A su juicio, el Ejecutivo del PSOE está "siendo bastante rácano en el cumplimiento de los acuerdos anteriores". "No puede ser que sigamos al tran-tran, cuando se trata de inversiones como la del TAV que en Euskadi, que acumulan retrasos de casi 20 años que son incomprensibles. El Gobierno tiene que ponerse las pilas y acelerar porque, si no, se va a convertir en papel mojado cualquier acuerdo que hagamos", ha manifestado.

El líder del PNV ha asegurado que serán "muy vigilantes tanto en las cosas que ya están previstas, como en las que se acuerden, para que haya calendarios que garanticen la inversión y su cumplimiento en tiempo y forma".

Andoni Ortuzar ha señalado que a su partido no le gusta hablar de cifras absolutas ni cuando "el año pasado o hace dos años la oposición tildaba de 'Cuponazo'" la negociación con los jeltzales, "ni ahora que parece que hay menos inversión relativa, en función de que el año pasado subió la inversión en Euskadi un treintaitantos por ciento". Además, ha recordado que "muchas de esas inversiones son plurianuales porque están afectadas por el TAV, que tiene un retraso incomprensible".

Ortuzar no ha descartado presentar una enmienda a la totalidad, aunque ha señalado que su estrategia no es "presionar en balde". "Solemos negociar siempre con las cartas sobre la mesa. Ya hemos manifestado que estamos dispuestos a negociar, pero no pervirtamos la cuestión, aquí quien tiene la responsabilidad de sacar adelante el Presupuesto adelante es el Gobierno. A nosotros se nos debe convencer, nadie nos puede pedir cheques en blanco, ni que sin una negociación, demos por buenas unas Cuentas en cuya redacción no hemos participado", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que ha habido "contactos informales y llamadas telefónicas", pero ha recordado que "nadie había contactado para saber cuáles eran los mínimos" que a ellos es gustaría "que fueran ya en el proyecto de Presupuestos".

Andoni Ortuzar ha recordado que los vascos pagan más impuestos, en la actualidad, que el resto del Estado. Por ello, ha dicho que el tema de los ajustes fiscales los ven "con cierta distancia". "Nosotros tenemos otro régimen", ha recordado.

El presidente del EBB ha insistido en que, si no saca los Presupuestos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "puede seguir con una prórroga presupuestaria". Por ello, no le da a las Cuentas "el carácter definitorio para que siga la legislatura o no".

En su opinión, se puede gobernar con la prórroga presupuestaria, y después, llevar temas concretos al Congreso para que, entre todos, se puedan "fraguar los consensos necesarios".

AGOTAR LA LEGISLATURA

Ortuzar ha apostado por agotar la legislatura y ha dicho que, en este momento de "crispación", desconoce si serían "buenas o malas" unas elecciones "para el propósito de alumbrar acuerdos políticos sólidos". "Hoy vamos a asistir a un acuerdo en Andalucía. Se hablaba de un Gobierno Frankenstein (por el de Sánchez), pero éste tampoco es que sea un acuerdo muy normal", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "hay un socio que ha pactado con otro socio, el tercer socio dice que no se siente vinculado, que cuando lleguen esas propuestas no las va a votar".

"Es un Gobierno que, si nos creemos lo que dice Ciudadanos, nace con una inseguridad tremenda porque las cosas que el PP ha pactado con Vox no van a tener el respaldo de Ciudadanos, y no tendrán mayoría, decaerán, Vox se cabreará y empezará a poner en cuestión al Gobierno. Nace un Gobierno bastante cojo desde el punto de vista de la solidez", ha indicado.

Por ello, cree que, "en esta coyuntura política y tan tensa, probablemente, unas elecciones adelantadas traerán un resultado más incierto que una solución".

VOX

Andoni Ortuzar ha recordado que su partido siempre "ha presumido de hablar con todo el mundo", pero a los jeltzales "hablar y, sobre todo, acordar con Vox", se les hace "prácticamente imposible". "Nosotros provenimos de una tradición política exquisitamente democrática. Siempre hemos estado a favor de los valores democráticos, de los avances sociales, del progreso, y vemos en Vox justo todo lo contrario, una vuelta a un pasado que para Euskadi y el PNV fue muy duro", ha manifestado.

En esta línea, ha recordado que el PNV "estuvo durante muchos años prohibido, perseguido, ha vivido el exilio, causado por parientes ideológicos de los que hoy es Vox". "Para nosotros sería tremendamente duro tener que negociar o pactar con Vox", ha subrayado.

El líder jeltzale se ha mostrado "seguro, completamente convencido de que ningún partido soberanista y democrático catalán vería con buenos ojos que lo que está sucediendo en Andalucía se trasladara al Estado", y cree que están "preocupados" por eso. "Pero no pongamos toda la carga de la prueba en una parte de la mesa catalana", ha señalado.

En su opinión, "la mayor responsabilidad" de recabar apoyos en torno a los PGE es del Gobierno porque los negocia o porque "es capaz de crear un clima, un entorno político que permita a otros partidos acercarse a esos Presupuestos".

"En el caso catalán, al Gobierno del Estado le corresponde crear ese clima político, y también a la parte catalana dar pasos con realismo. Entre las dos partes deben ser capaces de crear ese clima político que permita que salgan los Presupuestos adelante. O más allá de los Presupuestos, que haya un clima político capaz de que en el Congreso aquella mayoría que fue capaz de poner en marcha la moción de censura, se convierta ahora en unas fuerzas capaces de gobernar el Estado", ha apuntado.

No obstante, ha manifestado que "ahora para atraer a los partidos catalanes", la cuestión no es "economicista", sino política. En cuanto a los catalanes, ha precisado que "tienen que intentar abstraerse, y superar un poco esos 'handicap' de partida" para ver "qué es mejor para Cataluña", si lo que hay ahora, "que no es perfecto, o lo que puede venir, que puede ser peor".