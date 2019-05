Ortuzar (PNV) critica la "indignidad" de Rivera por querer hacer de Euskadi "un parque temático de la violencia"

Reprocha a quienes acuden a la Margen Izquierda para "estigmatizarla" como si fuera "un inframundo", como hacía "Fraga en sus visitas a las Hurdes"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado la "indignidad" del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por querer hacer de Euskadi "un parque temático de la violencia" por la visita que tiene prevista para el próximo jueves a la localidad vizcaína de Ugao-Miraballes, de donde es natural el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', detenido la semana pasada en Francia. Además, le ha reprochado que use, "una vez más, de manera farisaica a las víctimas del terrorismo" en busca de votos.

En un acto celebrado en la localidad vizcaína de Barakaldo, Ortuzar ha advertido de "los intentos por embarrar y envilecer este tramo final de campaña, sin el menor pudor y sin el menor escrúpulo", en alusión a los que quienes "quieren que Euskadi solo sea un parque temático de la violencia".

"Esos mismos que hoy han tenido una actitud vergonzosa en el Congreso de los Diputados vuelven a Euskadi el jueves, vuelven a las andadas. Rivera y los suyos han anunciado un acto en Ugao para el jueves. No se presenta allí a las elecciones municipales, no tiene lista municipal en Ugao, pero viene a montar lío. Utilizando, una vez más, de manera farisaica a las víctimas del terrorismo, viene en busca de votos. Lío en Euskadi, votos en España", ha apuntado.

A su juicio, "es una indignidad que se utilice así el dolor de las víctimas y el dolor de la sociedad vasca, que es la que ha padecido los 50 años de la sinrazón de ETA". Por ello, ha dicho que no tiene que haber "ni 'ongietorris' ni 'contrahomenajes' porque Euskadi necesita convivencia, paz y diálogo". "Euskadi necesita mirar al futuro. No podemos dejar en manos de los radicales de un lado o del otro nuestro país. Y no lo vamos a dejar", ha asegurado.

El líder jeltzale ha acusado al partido naranja "de jugar con los anhelos, con las esperanzas y con la paz en este pueblo". "Le vamos a decir otra vez que no tiene sitio en esta Euskadi. Ojalá no tenga ni un solo concejal en ningún pueblo de Euskadi", ha emplazado.

MARGEN IZQUIERDA

Andoni Ortuzar ha asegurado que la Margen Izquierda es una zona "muy importante" para el PNV, y ha lamentado que otros partidos hayan convertido "ese ritual en un aprovecharse de esta zona y de sus problemas para transmitir mala imagen de nuestros pueblos".

Por ello, ha dicho que "ya vale venir aquí, decir lo mal que está todo y las maravillas que harían ellos, sacarse la foto y marcharse a su casa, que nunca está aquí, y desaparecer hasta dentro de otros cuatro años".En este sentido, se ha quejado de que "se estigmatice esta zona, como si fuera el inframundo, el lumpen", como si fuera "el Bronx".

"Parecen aquellas visitas que hacía Fraga a las Hurdes que salían en el Nodo. Ya vale de tanto caradura que viene a hacer negocio electoral, a manipular a la gente de buena voluntad. Ésa es la principal diferencia entre los otros y nosotros. Nosotros estamos aquí", ha apuntado.

El líder jeltzale ha destacado que ha habido "más de un caso, de dos y de tres" en los que los representantes políticos en la zona "preferían vivir, por ejemplo, en Castro o en Bilbao a estar en su pueblo".

"EL ROJERÍO BARATO"

Tras admitir que existen problemas, ha emplazado a solucionarlos y ha pedido "respeto a los que no viven aquí y vienen solo de visita". "Que dejen ya de considerar a esta zona tierra de misiones, tierra para mítines lastimeros y nada más que eso. Vienen aquí los dirigentes de Podemos o los de Bildu, con sus clichés de rojerío barato, con su verborrea obrerista, y no se han puesto un buzo en su vida ni saben lo que es la grasa consistente o la taladrina", ha criticado.

Ortuzar ha considerado que la Margen Izquierda y la Zona Minera "necesitan ayuda, planes y proyectos, empleo de calidad, crecimiento económico, y en eso está el PNV". "La ciudadanía lo ha visto claro. Pueblo que ha conocido alcaldesa o alcalde nacionalista, no ha vuelto a cambiar porque la gente asocia a PNV con buena gestión", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que, "estando el PNV, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco van a estar alineados, y eso se va a notar en las calles de todos y cada uno de los pueblos".

Tras señalar que en Barakaldo "hay morbo por saber lo que va a pasar el domingo", ha instado a "recordar cómo se encontró" Amaia del Campo, la alcaldesa, el Ayuntamiento hace cuatro años, tras arrebatarle el ejecutivo al PSE-EE, con "el monumental lío que había y el desgobierno en el que había caído" el municipio.

"Perdieron las elecciones y se quedaron noqueados. El PSOE no supo admitir que habían perdido, se lo tomaron muy mal y, por eso, rompieron muy pronto el acuerdo de estabilidad con PNV, para tratar de ahogar a Amaia, para bloquear el Ayuntamiento y paralizar la ciudad como vía más rápida para recuperar lo que consideraban su feudo", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "el partidismo socialista no les ha dejado trabajar por el bien común" y tampoco "han sabido hacer oposición constructiva". "A pesar de los palos en las ruedas, Amaia y su equipo han conseguido que Barakaldo despegue y coja velocidad. Han hecho realidad proyectos que los socialistas negaban a los vecinos", ha manifestado.

Además, ha subrayado que los anteriores alcaldes del PSE "estaban siempre a tortas y de bronca con la Diputación y el Gobierno Vasco", mientras que ahora se trabaja de forma coordinada. No obstante, ha apuntado que "lo preocupante" es que el actual candidato socialista, Alfredo Retortillo, "ha vuelto a la cantinela y parece que quiere otra vez llevar a Barakaldo a la confrontación".

Por ello, ha destacado la importancia de que los barakaldeses vayan a votar el domingo porque hace cuatro años apenas 52 votos "hicieron posible el cambio" de los socialistas al PNV, y ha pedido una victoria "con rotundidad".

MODELO PNV

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que en Barakaldo la formación jeltzale "es el partido de los hechos". "Hemos aprobado un plan de choque la regeneración social y económica de zonas como la Ezkerraldea o Meatzaldea, que han sufrido los efectos negativos de la última crisis", ha manifestado.

Además, ha asegurado que el PNV tiene "un plan en marcha con hechos, inversiones y empleo", con "promoción pública de vivienda social en alquiler para jóvenes, ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios, programas para contratar personas desempleadas, programa de empleo juvenil, programa Indartu para empresas que realicen inversiones y creen empleo o el Plan Renove de Polígonos Industriales".

"Hoy en el Consejo de Gobierno hemos dado luz verde a cuatro programas de creación de empleo en zonas desfavorecidas por importe de 20 millones de euros. En junio, en el BEC, se celebra la mayor concentración industrial del Estado con más de 1.300 empresas que van a exponer las últimas novedades en la industria 4.0", concluido.

CONEXIÓN CON EUROPA

Durante su intervención, la eurodiputada Izaskun Bilbao ha apuntado que el PNV "se dedica a conectar Barakaldo con Europa", y ha puesto ejemplos de "trabajo conjunto" en relación a temas como el 'tax lease', que perjudicaba a los astilleros, el apoyo al BEC, el problema del lindane, la movilidad, la ciudad inteligente o los programas para mejorar la empleabilidad de la juventud. Por ello, ha defendido "el trabajo y carpetas frente a gritos y pancartas".

El candidato de jeltzale a diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, ha centrado su discurso en el empleo, "el gran proyecto colectivo de Vizcaya, y la mejor garantía para mantener y mejorar la calidad de vida" del territorio. Por su parte, la alcaldesa de Barakaldo y candidata a la reelección, Amaia del Campo, ha mostrado su deseo de que el 26 de mayo "el cambio cristalice".