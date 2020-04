Ortuzar (PNV) cree que debe haber elecciones cuanto antes porque "Euskadi no está para perder el tiempo"

Acusa a Otegi de actuar como Casado, "uno con camiseta y otro con corbata", con el único fin de "cargarse" a sus respectivos gobiernos

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha abogado por celebrar las elecciones vascas "cuanto antes, siempre que se den condiciones sanitarias y democráticas, porque Euskadi no está para perder el tiempo".

Asimismo, ha acusado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de actuar como el presidente del PP, Pablo Casado, "uno en camiseta y el otro con corbata", pero, con el mismo fin, "cargarse" a sus respectivos gobiernos.

En una entrevista por Instagram a las juventudes del PNV (EGI), recogida por Europa Press, Ortuzar ha indicado que, en la reunión que mantendrán este jueves los partidos con el Lehendakari, Iñigo Urkullu, el PNV defenderá que las elecciones autonómicas se celebren "cuando se den las mejores garantías sanitarias y democráticas". "No tenemos ninguna preferencia ni ninguna apetencia porque las elecciones se hagan desde un punto de vista partidista en un momento bueno", ha dicho.

En este sentido, ha calificado de "razonable y de cajón" lo expresado por el Lehendakari, en el sentido de que "tenemos un parlamento que está disuelto, tenemos una pandemia que va a dejar una crisis económica y social importantísima, y tenemos que pensar en eso y en cuál es la mejor de las posiciones para salir de esta situación".

Tras recordar los tres posibles escenarios de elecciones: una ventana en julio, otra en otoño y una tercera, "que se situaría no fuera de la legalidad, si no en una alegalidad, que sería ir más allá de los cuatro años de legislatura", el líder jeltzale ha apuntado que mañana "con los criterios médicos de salud que se nos digan, decidiremos".

"Creo que las elecciones, cumpliéndose las garantías de salud y democráticas, se deben celebrar cuanto antes, porque de esa manera también tendremos, cuanto antes, un Parlamento constituido y un Gobierno vasco fuerte, gane el que gane, que tire para adelante y ponga en marcha unos presupuestos de reconstrucción, que ponga marcha un plan de país para salir todos juntos y para recuperar esa normalidad que todos anhelamos", ha indicado, para insistir en que no cree que "estemos para perder el tiempo".

Respecto al papel de la oposición, tanto en Euskadi como en el Estado, el líder nacionalista ha lamentado que "particularmente está siendo muy dura la oposición de Bildu". "Todos los días es el anuncio del Apocalipsis, todos los días se oponen algo, todos los días, pero, luego, entran en contradicciones", ha destacado.

En este punto, ha recordado que "ayer mismo veíamos Arnaldo Otegi diciendo 'es imposible, no estamos para hablar de elecciones', y luego Bildu de San Sebastián criticaba a Eneko Goia porque no abre las playas". "Ya, queremos ir a la playa, pero no podemos pensar en cuándo son las elecciones", ha ironizado.

A su parecer, ese tipo de "contradicciones" son las que "dan pena en un momento como este, en el que debiéramos estar todos a intentar salir cuanto antes".

"Arnaldo está haciendo lo mismo que Casado en Madrid. Uno con corbata y el otro con camiseta, pero el mismo discurso, la misma táctica de pegar con el ariete, de intentar en un momento tan complicado como este, cargarse al gobierno. El otro día lo decía muy bien Egibar, a quien hay que cargarse no es al PNV, es al virus", ha manifestado.