Ortuzar (PNV) cree "proporcional" la reforma de delito de sedición: "La música nos suena bien"

AUDIO: Enlace a archivo de audio disponible al final del texto.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que es "proporcional" la reforma del delito de sedición anunciada por el presidente Pedro Sánchez. "La música nos suena bien", ha afirmado, a la espera de conocer en profundidad el contenido de esta modificación del Código Penal. Pese a reiterar que la formación jeltzale no es partidaria de que exista el delito de sedición, se ha mostrado favorable "a converger con Europa", donde existe "otra tipología penal".

De esta forma, el líder jeltzale se ha referido a la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos registran este viernes para la reforma del delito de sedición por el de "desórdenes públicos agravados" y la rebaja de las condenas.

Tras asistir a la conferencia que ha ofrecido en Bilbao el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, Ortuzar ha señalado, a la espera de conocer el texto concreto de la modificación del delito de sedición o su adecuación a otro tipo penal, que será cuando los jeltzales realicen una "valoración final", esta reforma les parece "proporcional".

"La música nos suena bien. Nosotros nunca hemos sido partidarios de la existencia del delito de sedición. En el derecho comparado europeo y en las democracias más consolidadas, este delito no existe o, si está registrado, tiene otra tipología penal. Por lo tanto, todo lo que sea converger con Europa en el ámbito de las libertades y de los derechos, es bueno", ha destacado.

"UNA APLICACIÓN INJUSTA"

En todo caso, ha precisado que no se trata de una situación que se haya creado 'ex novo', sino que "todo esto tiene que ver también con una aplicación injusta, negativa y políticamente profundamente errónea de los poderes españoles frente al proceso ha iniciado en Cataluña", en alusión al 'procés'.

Por ello, cree que, probablemente, si se hubiera "hablado más de derechos que de delitos, ahora las cosas no estarían así", y no se tendría "que hacer esto". "Si en lugar de haber hablado y haber aplicado el artículo 155, hubiéramos hecho un acuerdo, un pacto, por el cual las comunidades nacionales que existen en el Estado español tuvieran el derecho de poder decidir su futuro o de consultar a la ciudadanía qué es lo que quiere, probablemente, no tendríamos que estar hablando ahora de este tipo de cosas ni de delitos", ha explicado.

El líder jeltzale ha asegurado que, en este sentido, el PNV es más partidario de "regular más los derechos que los delitos".

-------Contenido multimedia:

Audio: Ortuzar (PNV) cree "proporcional" la reforma de delito de sedición: "La música nos suena bien"

Duración: 2:15

Url de descarga: https://audio.europapress.es/archivo/714749/1