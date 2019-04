Ortuzar (PNV) advierte de que tras las elecciones, "como la suma le dé", el PSOE "pactará con Ciudadanos"

"Tienen muchos acuerdos en comunidades y ayuntamientos con los naranjas y en Euskadi tenemos memoria y conocemos bien a los socialistas", destaca

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha subrayado el "valor" del voto a la formación jeltzale porque, como al PSOE "le dé la suma con Ciudadanos", el líder socialista, Pedro Sánchez, "pactará" tras las elecciones generales del 28 de abril con el de C's, Albert Rivera.

En un acto electoral en Zumarraga (Gipuzkoa) en el que también han intervenido el candidato jeltzale al Congreso por Gipuzkoa, Joseba Agirretxea, y la candidata al Senado por el territorio histórico Maribel Vaquero, y el candidato del PNV a la alcaldía de la citada localidad, Josu Idigoras, Ortuzar ha subrayado "el valor doble del voto al PNV".

"Voto por el autogobierno de Euskadi; y voto por la defensa de las libertades", ha subrayado. Ortuzar se ha dirigido a quienes "creen que para frenar una hipotética vuelta de la derechona piensan que el voto al PNV puede resultar menos útil que otros".

"Es lógico que haya mucha prevención, hasta miedo, en las gentes normales de este País por un hipotético Gobierno de las tres derechas", ha señalado, para añadir que él no cree que eso vaya a pasar y, por ello, ha pedido "cuidado" con ese pensamiento y ha pedido a quienes piensan así que estén "tranquilos".

A su juicio, "no es de recibo que otros utilicen ese miedo de mala manera y, además, falseen la realidad para teledirigir el voto", citando a los socialistas, que "ahora se presentan como la tabla de salvación de la democracia". "Hombre, pues no", ha sostenido.

En este contexto, se ha preguntado "qué PSOE de los dos que hemos visto en los últimos años es el que se presenta ahora", porque "antes de la moción de censura hubo un PSOE y un Pedro Sánchez que avalaron el 155, que cogieron pancarta con el PP y Ciudadanos en contra del 'procés' catalán".

"A nosotros tampoco se nos ha olvidado el acuerdo que Sánchez firmó con Albert Rivera en 2016 para formar Gobierno, y que no salió porque no les daban los números, no porque no quisieran", ha afirmado.

"Tienen muchos acuerdos en comunidades y ayuntamientos con los naranjas y en Euskadi tenemos memoria y conocemos bien a los socialistas", ha señalado, para añadir que también "¡ojo! con quienes pasan de rápidamente de la nación de naciones a la unidad inquebrantable" y con "quienes proponen el diálogo y la mediación, pero enseguida sueltan el 'no es no' a hablar, por ejemplo, del derecho a decidir".

Ortuzar ha incidido en que "los socialistas y Sánchez están como esos barcos que navegan con bandera de conveniencia" y tras la moción de censura al PP "se han puesto la piel de cabritillo para aparentar que son federalistas", pero no se puede tener "ninguna duda" de que "si les da la suma de los votos con Ciudadanos, caerán en la tentación de pactar con ellos".

"Por eso es importante que esa suma PSOE-Ciudadanos, como la de las tres derechas, no dé, no sume y, por eso, es tan importante aquí, en Euskadi, votar PNV, porque es el que para a ambos y a la derechona".

El dirigente jeltzale ha insistido en que "votar al PNV es la mejor herramienta para evitar que el PSOE caiga en la tentación de pactar con el centralismo de Ciudadanos" y votar a la formación jeltzale es "evitar que el PSOE dé alas a quienes rechazan el Concierto, a quienes se oponen la oficialidad del euskara, a quienes se oponen a los diseños curriculares educativos, a quienes ponen bajo sospecha a la Ertzaintza".

"Así que ¡ojo! con eso del voto útil", porque, "lamentablemente, el compromiso de los socialistas con Euskadi solo responde a obligaciones aritméticas", ha advertido. "Solo si necesitan los votos del PNV se moverán a favor del Estatuto de Gernika, del Concierto y del autogobierno vasco", ha añadido.

"Sabemos muy bien, les conocemos desde hace mucho, que el PSOE en Madrid siempre remolonea, aplaza, marea", ha apuntado Ortuzar, para añadir que así se está viendo "con la negociación de las transferencias estos días". "Así que ¡ojo!, porque solo se moverán si necesitan nuestros votos", ha reiterado.

"Si el PSOE en Madrid solo aporta a Euskadi cuando nos necesitan, pues hagámonos más necesarios", ha sostenido, al tiempo que ha asegurado que "para una persona vasquista, para un abertzale, para un nacionalista, para un progresista, el voto más útil en Euskadi es el voto al PNV".

Finalmente, ha señalado que ahora "toca pedalear" y subir "a meta" a los candidatos jeltzales, con el voto "abertzale" al PNV que "sirve a Euskadi, a nuestro autogobierno, al progreso y al bienestar de vascas y vascos".

"POLÍTICA LÍQUIDA"

Por su parte, Agirretxea ha asegurado que el PNV defenderá el autogobierno, los derechos de los vascos y se colocará, sea cual sea el resultado de estas elecciones, "en frente del que venga con la idea de la recentralización; en frente de la derecha y de la izquierda disfrazada o voluntariamente condicionada".

Por el contrario, el candidato jeltzale ha asegurado que estarán dispuestos a dialogar y a acordar con quienes busquen "defender y desarrollar el autogobierno" y con quienes "quieran trabajar a favor de un futuro mejor para Euskadi".

A ello ha añadido que en los actuales "tiempos de política líquida" con de partidos que funcionan "en base a encuestas, y no en base a criterios sólidos y propios, el PNV por el contrario es una formación "con trayectoria, hoja de resultados y convicción".

Vaquero ha señalado que "nadie defiende mejor que PNV las necesidades de Euskadi" y ha añadido que en las elecciones del 28 de abril hay "mucho en juego", está en juego "la defensa de nuestros derechos e instituciones, y depende de los vascos decidir quién nos defenderá mejor".

También ha asegurado que PNV "es la mejor garantía, aquí y allí, para la defensa de los intereses de Euskadi, frente al retroceso democrático del Estado" y el voto a la formación jeltzale "es un voto seguro y un voto útil para defender Euskadi", el que apuesta "por el diálogo por los valores democráticos y que ofrece seriedad, compromiso y confianza". Finalmente, Idigoras ha defendido que el PNV es "la llave" para construir una Zumarraga "fuerte" económica, social e institucionalmente.