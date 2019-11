Ortuzar pide a Sánchez que "lo intente" con los partidos de la moción censura

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado a Pedro Sánchez a que en el momento de iniciar las negociaciones para formar gobierno "lo intente primero" con los partidos que hicieron posible la moción de censura (Podemos y los nacionalistas) que le convirtió en presidente del Ejecutivo y ha opinado que lo contrario "sería un error".

"Antes de navidades tiene que estar todo en marcha, el tiempo no es infinito; que lo intente primero con esas formaciones, es lo más directo y lo más coherente, y después ya verá. La situación es difícil, pero con valentía política todo es posible", ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi.

Para Ortuzar, "lo más sencillo y lo más lógico" es que el dirigente socialista busque los mismos apoyos para la investidura y para la gobernabilidad "con la fórmula que sea" porque ofrece "más garantías y lo otro llevaría al desastre".

Además, "involucrar" a los nacionalistas en la gobernabilidad "allanaría el camino para un diálogo, que no se presenta fácil".

En referencia concreta a la situación de Cataluña ha puesto en evidencia que las formaciones soberanistas han incrementado su apoyo electoral, pero las elecciones también han demostrado que hay muchos catalanes que no han votado independentista y "esa realidad plural hay que encauzarla".

Tras rechazar de plano la posibilidad de unos terceros comicios -"la ciudadanía ya ha dado su veredicto dos veces y en términos parecidos"- ha indicado que Sánchez aún no ha llamado al PNV porque "todavía tiene que digerir bien los resultados y no será un trago fácil porque sus expectativas eran más elevadas. En política no hay atajos; los problemas permanecen o se agravan".

Entre estos problemas que "se agravan" ha citado la subida electoral del partido de ultraderecha Vox y ha asegurado que "la culpa es del resto de partidos por no haber sido más firmes con ellos y habernos enfrentado. No creo que en España haya 3,5 millones (los votantes de Vox) de ultras y fascistas, pero la dirección de Vox lo es y han aglutinado el voto cabreado".

"Espero que hayamos aprendido la lección", ha dicho y ha explicado que incluye al PNV, pese a que considera que sí se ha enfrentado a la formación de Santiago Abascal porque no se trata de un cruce de acusaciones entre el resto de partidos, sino de que Vox "no es sano para la democracia".

Se ha mostrado partidario de establecer "un cordón sanitario sólido" frente a Vox y ha confiado en que dentro del PP, partido que ha llegado a acuerdos con dicha formación para gobernar en diferentes instituciones, "haya gente preocupada; si no reaccionan porque sean ultras, al menos se deberían asustar por las expectativas electorales; si les siguen blanqueando igual les adelantan electoralmente".