Ortuzar ve "indigno" que Ayuso "cuele" sus acusaciones de racismo en campaña, que traspasan "todo los límites"

Dice que los insultos a Vinicius se produjeron "en Valencia y con el Madrid", por lo que "del PNV habría poca gente"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado "indigno" que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusara de racismo al PNV, del que ha reivindicado su "trayectoria acreditada de partido abierto", y ha lamentado que "colar" este asunto en la campaña "traspasa todos los límites". Asimismo, ha recordado que los insultos a Vinicius se produjeron "en Valencia y con el Madrid", por lo que "del PNV habría poca gente".

En un desayuno del Forum Nueva Economía en Bilbao con los candidatos del PNV a diputados generales de los tres territorios vascos, Ortuzar se ha pronunciado de este modo después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder de los populares madrileños, Isabel Díaz Ayuso, acusara al PNV de racismo.

El líder jeltzale ha precisado que el racismo "no se ha colado" en la campaña electoral, sino que "lo ha colado una señora que necesita, al parecer, calentar el ambiente".

Ortuzar ha señalado que "todo esto empezó con el racismo en el fútbol", en relación a los insultos recibidos por el jugador del Real Madrid Vinicius, y ha recordado que en Euskadi se ha vivido también el caso de Iñaki Williams y "todos tomamos como una agresión los insultos" contra el futbolista del Athletic.

"Pero de ahí a dar el salto con triple tirabuzón y sin red al racismo en la política y meter a un partido me parece innoble, indigno, traspasar todos los límites", ha manifestado.

En todo caso, ha recordado que "esto de Vinicius se produjo en Valencia y con el Madrid" y, por ello, cree que "ahí del PNV habría poca gente".

Asimismo, ha defendido que el PNV tiene "una trayectoria acreditada de un partido abierto", del mismo modo que Euskadi es "una sociedad abierta". Según ha explicado, él se crió en una zona donde el mote de su familia eran "los vascos" porque estaban "rodeados de gente que había venido de otros sitios" y que son "sus amigos", y, además, "por puro egoísmo" se necesita que venga a Euskadi "gente con independencia de su color de piel, de sus creencias religiosas".

"DE OVEJA LATXA"

Ortuzar ha vuelto a lamentar que se hayan suscitado debates que "son injustos" y ha criticado también al presidente andaluz, José Manuel Moreno Bonilla, que, "como en el PP todavía no está claro quién va a mandar", no se haya atrevido a "enmendarle la plana a Ayuso" y hablara de "la superioridad étnica de no sé quién".

"Cada uno tiene que estar muy orgulloso de lo que es, pero estar dispuesto a compartirlo con los demás", ha señalado el presidente del PNV, que ha advertido de que "mezclar churras con merinas no es bueno, y menos en campaña". "Y, además, nosotros somos de oveja latxa", ha concluido.