Ortuzar dice a Sánchez que no puede llegar a Moncloa con la abstención de Cs y PP, y gobernar con Podemos y el PNV

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no puede pretender llegar a La Moncloa con la abstención de Ciudadanos y PP, para luego gobernar con Podemos y la formación jeltzale. Además, ha asegurado que un Ejecutivo de "gran coalición" con los populares sería "muy artificial y se autoanularía en poco tiempo".

En todo caso, ha asegurado que su partido, tras los comicios del 10 de noviembre, "seguirá siendo responsable" y garantizará con sus escaños la gobernabilidad de un Ejecutivo que sea sensible con el autogobierno de Euskadi.

En una entrevista concedida a TVG, recogida por Europa Press, el líder jeltzale ha apuntado que no sabe a qué pactos recurrirá el PSOE tras los comicios, pero "lo que está claro es que el acuerdo que hagan pasa la investidura tiene que garantizar la gobernabilidad". "No puede ser que intente hacer un pacto con el que llegar a la Moncloa con Ciudadanos y con el PP en base a abstenciones y, luego, pretender gobernar con nosotros o con Podemos", ha advertido.

En esta línea, ha advertido de que "hay que ser coherentes con la política porque todo no vale". "Espero que hayan aprendido la lección, que los resultados avalen que se pueda hacer una coalición o un Gobierno programático. Nosotros no discutimos cuál debe ser la opción, pero que tenga coherencia política", ha insistido.

De esta forma, ha incidido que, "si el PSOE opta por una gran coalición con el PP, eso va a querer decir que España se va a encaminar durante unos años por un determinado modelo". "Si opta por otro camino, nosotros esperamos que opte por este segundo, porque sería muy artificial un gobierno de gran coalición y, probablemente, se autoanularía, en poco tiempo se daría la sensación de que es un Gobierno que está en el empate infinito, que es incapaz de hacer cosas", ha concluido.

UNAS ELECCIONES EVITABLES

Andoni Ortuzar ha considerado que los nuevos comicios "eran evitables", pero "han sido inevitables por la cerrazón de algunos dirigentes políticos que no han hecho lo que tenían que hacer".

"No era tan difícil cerrar gobiernos de coalición. Nosotros en el País Vasco tenemos en todas las instituciones gobiernos de coalición de diferentes circunstancias y con diferentes correlaciones de fuerzas, pero, si uno tiene voluntad política, lo consigue", ha apuntado.

Por ello, considera que ha sido "un fracaso estrepitoso de los dos actores principales", PSOE y Podemos, "que tenían la obligación de llegar a un acuerdo y no han sido capaces".

"Supongo que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad por no haber sabido crear un clima que les obligara a sentarse encima de una mesa para acordar, no para discutir, no para romper. Pero es indudable que la responsabilidad mayor la tienen ellos dos, empezando por el presidente y candidato Sánchez, que es al que le tocaba seducir a los demás o buscar la manera de fraguar su investidura y su gobernabilidad", ha apuntado.

Asimismo, ha responsabilizado también al partido "que estaba llamado a garantizar ese primer escalón, que era Podemos". "Después estábamos nosotros, que estábamos dispuestos a dar gratis nuestro apoyo, a no condicionar un posible investidura por un 'quítame allá esas pajas', por poner condiciones imposibles. Pero no hemos llegado a ese estadio", ha explicado.

CAMBIO DE PENSAMIENTO DE SÁNCHEZ

El líder jeltzale cree que, después de las elecciones municipales, "hubo un cambio de pensamiento" en Pedro Sánchez sobre la conformación de Ejecutivo de coalición. "Desde abril hasta mayo, yo creo que sí hubo una intención sincera de buscar un acuerdo de coalición. Después, seguramente, los resultados electorales de las municipales ya autonómicas, le dibujaron un espejismo en el que su partido subía y Podemos bajaba. Entonces, probablemente, a él le entraría la certeza de que no tenía que entrar a la coalición que le pedía Podemos", ha manifestado.

En todo caso, considera que la formación morada "también ha andado torpe" porque en la investidura de julio podría haber aceptado la última oferta que le hizo el PSOE, "que no era mala".

Andoni Ortuzar ha dicho que no sabe si la rechazó porque su pretensión no era "convencer al otro, sino vencerle". "En esa pelea de gallos, me da la impresión de que hemos perdido todos", ha apuntado, para señalar que culpar del fracaso de la negociación a los poderes económicos "puede ser una coartada".

"Supongo que habrá poderes económicos o el IBEX-35, que habrá influido, pero yo estoy seguro de que, si ellos hubieran puesto facilidades encima de la mesa, el acuerdo se hubiera podido conseguir", ha indicado.

Por ello, ha lamentado que, cuando se está pendiente del Brexit, de una posible recesión o de la sentencia del 'procés', se vaya a estar "en otros seis meses de impasse, sin dirección política en el Gobierno del Estado y con las Cortes paralizadas".

"Esa es la mayor irresponsabilidad y lo que a nosotros nos parece inadmisible, que no hayan sido capaces de elevar un poquito la vista, más allá de sus intereses particulares, partidistas e incluso personales, y ver que lo que vienen ahora son nubarrones pesados que amenaza tormenta, gota fría", ha indicado.

Ortuzar ha reconocido que "el panorama internacional es muy incierto, el tema económico empieza a parecer más negro de lo que todos pensábamos y , además, en el ámbito de la política doméstica, efectivamente, hay cuestiones pendientes que van a mediatizar mucho el ámbito político: la sentencia de Cataluña, etc". "Abordar todo eso en funciones, en medio de campañas electorales y a bronca diaria, es una irresponsabilidad", ha subrayado.

A su juicio, "la sociología electoral es bastante tozuda" y considera que "no va a haber grandes vuelcos en el panorama político". "Habrá cuatro, cinco, diez o quince escaños arriba o abajo. No creo que entre los bloques hay grandes movimientos, aunque puede que dentro de cada bloque puede que sí, con lo cual vamos a estar abocados a la misma situación en la que estamos hoy", ha manifestado.

El presidente del EBB ha asegurado que el PNV "va a seguir siendo responsable y va a seguir poniendo sus modestos" escaños (cinco, seis o siete, si los consiguieran en los próximos comicios) "para que haya gobernabilidad y estabilidad", siempre que hay un gobierno sensible con el autogobierno vasco. "Yo lo único que espero es que aquí los políticos de Madrid aprendan la lección de que las cosas se hacen de otra manera", ha apuntado.

Ha destacado que el Estado lleva desde 2016 en "una provisionabilidad política". "Hay sentarse en una mesa y llegar acuerdos. El acuerdo infalible no existe", ha indicado, para avisar de que "el país no aguanta más la provisionalidad".