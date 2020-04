Ortuzar dice que el PNV no quiere "desgastar al Gobierno", pero pide compartir el mando único

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que su formación no tiene "interés en desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez ni en obstaculizar que las cosas vayan a mejor", pero ha reclamado "reforzar la salida conjunta" a la actual crisis sanitaria. De este modo, ha pedido "compartir más" el mando único y hacer "con un poco de método las cosas".

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha analizado también el impacto de la pandemia por covid-19 en Euskadi así como el plan de desescalada del Gobierno vasco.

En este sentido, ha defendido --"no solo para Euskadi sino para todas las Comunidades Autónomas"-- que son las personas e instituciones que están "sobre el terreno", junto con los responsables autonómicos de Sanidad, "los más capacitados e indicados para tomar unas decisiones que tienen que estar pegadas al terreno".

"No es lo mismo la situación que en Canarias que en Madrid, o la que se da en Bilbao que pueblos de la costa donde no hemos tenido casos de cornonavirus", ha sostenido, para añadir que es por ello por lo que la vuelta a la normalidad, "respetando los criterios que se establezcan desde el Gobierno central", se debe "aplicar desde las instituciones más cercanas al ciudadanía".

De este modo, ha abogado por "abrir poco a poco el deporte individualizado", así como alguna parte del pequeño comercio o incrementar la actividad productiva para que "la normalidad no venga de la noche a la mañana sino gradualmente". "Creemos que eso es más fácil que se determine atendiendo a la situación en cada territorio", ha insistido.

Tras mostrarse partidario de cumplir los parámetros fijados por los expertos científicos, ha incidido en que los mismos se cumplen en Euskadi, de tal forma que "no tenemos situación de agobio" en las UCIs y hay centros sanitarios sin pacientes de covid-19, como en el caso de en Arrasate. "Nos estamos acercando a esos parámetros y una vez se cumplan habrá que decidir quién determina qué se pude hacer", ha expresado.

"¿Va a tener el ministro Salvador Illa todos los datos en su mano para decidir si en Bermeo se puede salir? Es bastante razonable pensar que las instituciones que toman las decisiones todos los días del año sean las que ahora tomen las decisiones y ejecuten, bajo ese paraguas general que no discutimos de los expertos", ha sostenido.

APOYO A LA TERCERA PRÓRROGA

Cuestionado por el apoyo ofrecido esta semana por el PNV a la tercera prórroga del estado de alarma y su petición al Gobierno central de más diálogo, Ortuzar ha señalado que las críticas jeltzales están "justificadas y son bienintencionadas".

"No tenemos interés en desgastar el Gobierno de Pedro Sánchez ni queremos obstaculizar que las cosas vayan a mejor. No queremos dar palo, sino reforzar la salida conjunta a esta situación", ha indicado, para añadir que lo que propone el PNV es que "las medidas se tomen de la manera más eficaz posible y no generen confusión entre la ciudadanía".

De este modo, ha recordado que el PNV es también un "partido de gobierno" en Euskadi y por ello, también se le podría criticar en Euskadi, pero la asunción del mando único por parte del Gobierno central "o lo haces a la perfección o lo lógico es que surjan criticas".

A su juicio, hay que "compartir más" con otras instituciones ese mando de tal forma que la formación jeltzale estaría "más en sintonía si hubiera un dialogo". "Si se hiciera con un poco de método las cosas irían mejor. Lo hemos visto con el cierre de actividad económica, con la compra de material o con el decreto de salida de los niños que ha tenido que ser reformado horas después", ha lamentado.

PACTOS DE RECONSTRUCCIÓN

Por lo que se refiere a los llamados pactos de reconstrucción y el hecho de que finalmente se vayan a llevar a cabo en el seno de una comisión parlamentaria y no en una mesa de partidos tras cambiar el formato, Ortuzar ha incidido en que el PNV no ponía "la pega tanto en el formato como en el método".

Según ha relatado, el método establecido inicialmente se vio variado tras la reunión del presidente, Pedro Sánchez con el líder del PP, Pablo Casado, por lo que o "alguien no pensó lo que podía venir o no tuvo respeto a todos los demás". "Sin querer hacer sangre u obstaculizar al gobierno, ese tipo de cambios radicales nos despistan y ahora no podemos estar despistados", ha defendido.

Asimismo, ha criticado la actitud del PP y ha incidido en que en el futuro ya habrá tiempo para "analizar y fiscalizar", pero "ahora hay que estar en positivo para salir de la crisis sanitaria y poner los elementos necesarios par salir cuanto antes de la crisis económica".

"Ahora no estamos para fiscalizar sino para arrimar el hombro. Lo único que pido al Gobierno es que tenga los oídos abiertos y se deje ayudar y acompañar. Que haga las cosas con un poco más de sosiego y consensuadamente", ha pedido.

EH BILDU

Cuestionado por las críticas de EH Bildu a la gestión desarrollada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, Ortuzar ha responsabilizado a la coalición soberanista de hacer "la misma oposición que el PP en Madrid", ya que "aunque parece mentira los extremos se tocan".

Según ha matizado, la particularidad del País Vasco es que el Parlamento está disuelto y a meses de las elecciones autonómicas, por lo que "el clima preelectoral lo enturbia todo y hace que a los partidos les salgan los egoísmos partidistas y el cálculo electoral".

"A nosotros no nos sale porque no nos da tiempo y estamos en la tarea de salir de esta crisis. Bildu quiso desde el principio cerrar toda la actividad económica y productiva lo que hubiera sido un error enorme... Si les hacemos caso en ese tipo de medidas habrá consensos pero el país irá a pique. Hay que mirar menos a los intereses electorales y hay que tomar decisiones que a veces no son populares pero que son las que hay que tomar", ha argumentado.

Por último, y en referencia a la petición de EH Bildu de conformar en Euskadi una mesa de partidos, Ortuzar ha incidido en la situación preelectoral en que está Euskadi ante unas futuros comicios autonómicos que no sabe si se podrán celebrar antes del verano, "ojalá que sí". "Esa sería la auténtica mesa de partidos. Hoy se celebra una diputación permanente, la consejera de salud se reúne semanalmente con los partidos...", ha descrito.

Asimismo, ha advertido de que en la diputación permanente de este viernes participaran dos líderes políticos, Alfonso Alonso (PP) y Lander Martínez (E-Podemos), que no estarán "en la liza política de las próximas elecciones".

"Tenemos una situación tan compleja que pretender conformar hoy una mesa de partidos no creo que es lo más inteligente. Lo que hay que hacer es maximizar las instituciones que tenemos y, cuando podamos, llevar a cabo las elecciones para que sea el Parlamento que salga quien se encargue de la reconstrucción del país", ha finalizado.