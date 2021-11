Ortuzar critica que "se haya sacado de contexto y mentido" para "desfigurar" propuesta del PNV sobre vino Rioja Alavesa

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado la "manipulación comunicativa y política" que, a su entender, se ha producido en torno a la postura del PNV sobre los vinos de Rioja Alavesa. "Se ha sacado de contexto, se ha mentido, se ha hecho todo lo habido y por haber para desfigurar una propuesta del PNV", ha criticado el político jeltzale, que ha indicado que bodegas de la zona advierten de que el Consejo Regulador de Rioja "no funciona bien" y está "manejado por intereses de unos pocos que hacen y deshacen".

En todo caso, ha subrayado que su partido no proponía "ni romper el Consejo Regulador, ni romper la Denominación de Rioja, ni nada", sino que defendía y va a seguir defendiendo que el Consejo Regulador "evolucione".

Por ello, ha explicado, ha planteado al resto de partidos y al Ministerio que se "cambien las cosas", aunque "ahora parece que no puede ser porque se ha montado una escandalera y se ha politizado en La Rioja". A su entender, "a la presidenta y al PSOE les han metido en un berengenal y con las elecciones de dentro de un año ese un tema espinoso para ello".

De cualquier modo, ha cuestionado "por qué no puede ser bueno para La Rioja" el sistema que propone el PNV si lo tiene "la zona de vinos más famosa del mundo", en relación a Burdeos.

NEGOCIACIÓN GOBIERNO CENTRAL

Por otra parte, ha asegurado que su partido seguirá en la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez "sin mirar por el retrovisor lo que hacen otros", y no tiene "ninguna pega" en reconocer que "lo que hacen otros bienvenido será, si es bueno para Euskadi". No obstante, ha considerado que "no hay color" entre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital o la posibilidad de cerrar la entrada del TAV, que negocia el PNV, con "lo que ha conseguido Bildu".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha censurado que existe "una campaña un poquito burda" para intentar "poner en el escaparate la idea de que el PNV pierde influencia para dársela Pedro Sánchez a Bildu".

Según ha indicado, "ese no es un análisis inocente", sino que "quieren juntar a Pedro Sánchez con Bildu", lo que para los socialistas "de Miranda para abajo no es bueno", y "quitarle al socio más presentable que tiene", el PNV. "Es una maniobra bastante de manual de la derecha, del PP, que está en una guerra sin cuartel contra Pedro Sánchez y vale todo", ha denunciado.

En todo caso, ha señalado que, para el PNV, "no se trata tanto de influencias, sino de tejer acuerdos que sean buenos para el país" y, por tanto, "si los hacemos nosotros, estupendo y, si los hacen otros, también estupendo".

Andoni Ortuzar ha apuntado que su partido acomete "en Madrid una negociación continua", de manera que "se acabarán los presupuestos" y seguirá "negociando cosas" porque "a este país se le deben muchas cosas" y hay "mucha tarea pendiente".

En este momento, ha recordado que está "sobre la mesa" lograr que la entrada del TAV "sea como debe ser, no de segunda división", ya que el proyecto está "al 100% acordado" para San Sebastián, pero no en el caso de las otras dos capitales vascas. El PNV, ha subrayado, está "comprometido" para que el proyecto se haga "como debe ser y cuando debe ser" tras los "retrasos incomprensibles" que sufre el tren de alta velocidad.

Por ello, le gustaría que este asunto, "muy vinculado" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "se cerrara ahora", con una encomienda de gestión a las instituciones vascas. Preguntado por la postura del PNV en el Senado en caso de que no se consiga, espera que "no se den esas circunstancias".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El Gobierno español sabe lo que cada uno se juega en esta cuestión y espero que vaya todo bien. No me gusta hacer las negociaciones bajo la presión o la amenaza", ha añadido.

El presidente del PNV ha señalado que su partido había situado "el fin de la negociación" de los PGE en el Senado porque los temas planteados son "complejos", como el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, ya "resuelto", y el TAV.

"Vamos a ir viendo, sin agonía, sin prisa, vamos a ir dando pasos. Sin mirar por el retrovisor lo que hacen otros. Lo que hacen otros, si es bueno para Euskadi, bienvenido será. No tenemos ninguna pega en reconocerlo", ha insistido.

En todo caso, ha considerado que "la diferencia sustancial" de la posición del PNV y de EH Bildu en la negociación en Madrid es que, "con toda la legitimidad del mundo, Bildu está yendo a sacar su posición política, a demostrar que toca poder en Madrid, que se le abren las puertas, que se le conceden cosas". "Esa es una situación que el PNV tiene conseguida hace 40 años. Nosotros solo vamos a trabajar por las grandes cuestiones del país", ha señalado.

De este modo, ha opinado que, "entre la transferencia del IMV o si cerramos las entradas soterradas y en buenas condiciones del tren a las capitales vascas, y lo que ha conseguido Bildu, no hay color", si bien considera "normal" que el PNV asuma "la carga de negociar los grandes temas que tiene el país" en la relación con el Gobierno central porque "somos los que gobernamos en las instituciones vascas".

Por otro lado, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va "lento" en el traspaso de competencias pendientes a Euskadi, aunque quiere "pensar que no es mala voluntad o desinterés". "Pero, con la excusa de la pandemia y el clima tan enrarecido políticamente que se vive en Madrid, parece que no hay tiempo para poner en marcha el calendario de traspasos que aprobó el propio Gobierno central", ha criticado.

En este marco, y después de que la consejera Olatz Garamendi no acudiera al encuentro preparatorio de la Conferencia de Presidentes, ha indicado que "ya saben en Madrid que no descartamos ni huimos de reuniones interinstitucionales con otras comunidades autónomas, siempre que antes se haya sustanciado bilateralmente lo que le compete a Euskadi" en el ámbito de sus competencias forales.

De este modo, ha incidido en que, "si quieren que vayamos a conferencias intercomunitarias, no nos creemos más ni menos que nadie". "Nos sentaremos como los demás y con los demás, pero antes hay que haber hecho los deberes que tiene que ver con la relación bilateral Euskadi-Estado", que está "consagrada" en la Constitución y en el Estatuto. "Cuando despejemos las dudas y las agendas bilaterales, después iremos a los organismos multilaterales", ha subrayado.

PRESUPUESTOS VASCO

En otro orden de cosas, Ortuzar ha afirmado que no le preocupan las relaciones entre el PSE-EE y EH Bildu y ha advertido de que Euskadi está "mejor" con los acuerdos entre socialistas y su partido porque, dada la "fragmentación política" existente, "la entente entre nacionalistas y socialistas está demostrándose como una buena manera de gestionar las cosas" y Euskadi es vista "con envidia" como una "isla de estabilidad política".

Asimismo, ha aludido a la decisión de EH Bildu de no presentar enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos vascos para 2022, que, según ha indicado, quiere "pensar que marca un camino para que, por lo menos, no se oponga" a las cuentas, lo que considera que sería "una buena noticia" y una "demostración" de que la coalición soberanista "ha movido su hoja de ruta" en lo que respecta a la Comunidad Autónoma Vasca.

Aunque ha dicho desconocer si esta postura de EH Bildu es "tacticismo" o una "decisión estratégica", cree que "es bueno para el país" que las cuentas públicas tengan "más apoyo".