Ortuzar critica acto destrucción de armas de ETA y pide buscar la unanimidad

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho este viernes que no le gustó el acto de destrucción de armas de ETA que organizó ayer el Gobierno y ha opinado que "actos de este tipo deberían de hacerse casi desde la unanimidad".

En una entrevista en la Ser, Ortuzar ha considerado que, pasado ya tiempo desde el final de la organización terrorista, "deberíamos ser todos suficientemente listos y generosos y hacer estas cosas un poquito mejor".

A su entender, ahora hace falta "un pacto sobre la memoria" y "que haya unos relatos coincidentes" respecto a lo que fue ETA, "y que seamos capaces, a no mucho tardar, de organizar un acto en el que estemos, si no todos, sí al menos casi todos".

Por otra parte, ha manifestando su cansancio por las disputas entre PSOE y Unidas Podemos dentro del Gobierno. No puede ser "una pelea de gallos" ha dicho. "Un gobierno está para gobernar y tiene que llegar al Congreso discutido", ha sentenciado.

Ha criticado además de que Unidas Podemos "haga piña con otros partidos" para presionar al PSOE internamente, si bien Ortuzar no duda de la continuidad del actual Ejecutivo de coalición porque "no hay otra solución" porque "al otro lado, en la derecha española, no hay nada ni lo va a haber en muchísimo tiempo hasta que Pablo Casado centre el partido y deje de mirar por el retrovisor a Vox" .

Asimismo, ha reconocido que su partido estaba preocupado porque "había ritmo caribeño en el Gobierno central con el traspaso de las competencias pendientes a Euskadi, pero en la última semana se ha acelerado bastante".

A su juicio, podría ser por la incorporación de Miquel Iceta como ministro de Política Territorial y ha asegurado confiar en su "voluntad política y dinamismo" para que Euskadi tenga "cuanto antes la transferencia de prisiones, que va mucho más allá de los presos de ETA".

"Visto lo visto, y tras escuchar" las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, "creo que hicimos lo correcto" al apoyar la moción de censura para sacar al PP del Gobierno, ha manifestado, si bien ahora le gustaría "normalizar la relación con el PP" aunque el PNV siga apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez. EFE