Ortuzar celebra la normalidad en la relación con PP, "pero estamos muy lejos"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha celebrado la vuelta a la normalidad en las relaciones con el PP tras su entrevista esta semana con Alberto Núñez Feijóo, aunque ha advertido de que "con realismo, es este momento estamos muy lejos".

En una entrevista en "El Correo", ha explicado que en su reunión con el presidente del PP "hubo mucha franqueza y mucho realismo de cuál es el margen que tenemos cada uno, ellos tienen un margen, nosotros otro y entre ellos hay pocas zonas tangentes. En este momento la coincidencia política es ciertamente difícil".

Según Ortuzar, hablaron del presente, no del futuro tras las próximas elecciones generales, "y me pareció bastante buen detalle que (Feijóo) no pretendiera echar anzuelos".

Ortuzar ha insistido en que el PNV no puede estar "en un bloque en el que esté Vox, no podemos estar tampoco en el bloque de un PP que niega nuestra existencia, nuestra razón de ser como pueblo. En la reunión hubo un reconocimiento de que cada uno piensa como piensa y eso es un buen inicio, pero partimos de sitios muy lejanos. Es difícil que el PNV se mueva o salte de bloque en este momento", ha subrayado.