Ortuzar avisa que será el PNV el que diga sí o no a los pactos en Madrid

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha avisado a PSOE, PP, Ciudadanos y Vox que será su partido el que "diga sí o no a los pactos" tras las elecciones generales del próximo abril y no al revés, y ha dejado claro que el quiera sus votos tendrá que aceptar su "agenda vasca" en materia de autogobierno, inversiones e infraestructuras.

Ortuzar ha participado este domingo en Amurrio (Álava) en la presentación del cabeza de lista de su partido al Congreso por Álava, Mikel Legarda, y de la candidata a la reelección a la Alcaldía de esta localidad alavesa, Josune Irabien, en los comicios de mayo. Junto a ellos también ha estado el presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso.

Durante su intervención, Ortuzar ha hablado de la "sinrazón" que se ha instalado en la política estatal donde todos los partidos se esfuerzan en decir con quién no van a pactar cuando todas las encuestas tras los comicios del 28 de abril apuntan a la necesidad de pactos y ha reivindicado la libertad "absoluta" de su partido para decidir sobre ellos.

Según todas las encuestas, ni Sánchez ni la derechona voladora junta van a tener mayoría suficiente para gobernar. Van a necesitar, por tanto, pactos, o con unos o con otros y entre ellos, nosotros. Pero en lugar de decir con quién les gustaría pactar, todos van diciendo con quién no van a pactar", ha descrito.

Así ha recordado que los socialistas dicen "no" a los catalanes; Ciudadanos "no" a Sánchez y "calla" lo que haría con Vox. El PP también dice "no" a Ciudadanos y "los tres" niegan "cualquier acuerdo con el PNV". "¿Pero es que no se dan cuenta de que lo que necesitan es votos, no vetos?, ha lamentado Ortuzar, quien ha puesto el foco en que esa negativa a pactar con el PNV ha sido el único aspecto en el que PP, Ciudadanos y Vox se han puesto de acuerdo en los últimos días.

"Señores y señoras de Madrid que decís 'con el PNV no' y también los que pensáis que tenéis los votos del PNV: ojo al dato, será el PNV el que diga 'sí' o 'no' a los pactos, y no al revés", ha remarcado Ortuzar.