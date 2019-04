Ortuzar alerta de que si le dan los números, Sánchez pactará con Ciudadanos

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha tratado este viernes de ahuyentar la idea de que el "voto útil" para frenar a la derecha el 28 de abril es el del PSOE, ya que se ha mostrado convencido de que, si a los socialistas les dan los números, intentarán pactar con Ciudadanos para formar gobierno.

Ortuzar ha intervenido en un mitin electoral en la localidad guipuzcoana de Zumarraga, acompañado del cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Joseba Agirretxea, la candidata al Senado Maribel Vaquero y el candidato a la Alcaldía en las municipales Josu Idigoras.

El líder nacionalista ha combatido la supuesta utilidad del voto al PSOE en Euskadi, ya que, a su juicio, los socialistas no garantizan que una formación como la de Albert Rivera, que se opone al Concierto Económico, pueda llegar a entrar en el Gobierno.

"Si les da la suma de los votos con Ciudadanos, caerán en la tentación de pactar con ellos. Ya se le escapó a Ábalos, que es el aparatero mayor y hombre fuerte de Sánchez. Por eso es importante que esa suma PSOE-Ciudadanos, como la de las tres derechas, no dé. Y por eso es tan importante aquí, en Euskadi, votar PNV", ha proclamado Ortuzar.

Apoyar a los jeltzales en el País Vasco constituye, a su juicio, la mejor fórmula para "evitar que el PSOE caiga en la tentación de pactar con el centralismo de Ciudadanos" e impedir que los socialistas "den alas a quienes rechazan el Concierto, la oficialidad del euskera, los diseños curriculares educativos, a quienes pone bajo sospecha a la Ertzaintza".

Así que "ojo con eso del voto útil", ha insistido, tras lo que ha señalado que "lamentablemente" el compromiso del PSOE con Euskadi "sólo responde a obligaciones aritméticas": "Solo si necesitan los votos del PNV se moverán a favor del Estatuto de Gernika, del Concierto y del autogobierno vasco", ha añadido.

Ha dicho no olvidar que en 2016 el presidente firmó con Albert Rivera para formar Gobierno "y no salió porque no les daban los números" y ha recordado que en varias comunidades autónomas y ayuntamientos el PSOE y Ciudadano pactaron.

El dirigente abertzale ha animado a los votantes a "hacer más necesario" al PNV para obligar a Sánchez a "aportar a Euskadi", como hace siempre que "necesita" los votos jeltzales en el Congreso.

Ha acusado a los socialistas de "utilizar el miedo" que "lógicamente" tienen "las gentes normales de este país" a un hipotético Gobierno de las tres derechas, que él no cree que se vaya a producir, tal y como vaticinan las últimas encuestas, a pesar de que el PSOE falsee la realidad para "teledirigir el voto". EFe

