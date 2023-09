Ortuzar afirma que el PNV pondrá a Sánchez sobre la mesa el "encaje nacional de Euskadi" en el "nuevo marco estatal"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, deberá empezar las negociaciones con la formación jeltale para su posible investidura con "los incumplimientos" de la legislatura pasada, y ha advertido de que, sobre la mesa "va a estar, sí o sí" el "encaje nacional de Euskadi" en el "nuevo marco estatal".

En una entrevsta en Onda Vasca recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que, en la actualidad, se está en "el teatrillo previo a los procesos, en la fase de tanteos de todos con todos" con el objetivo de "ponerse en el escaparate y poner en valor la importancia o la relevancia de su participación". "Todavía, creo yo, no han empezado las negociaciones serias", ha señalado.

Tras afirmar que el actual proceso esta siendo "un poco rarito", con "una no investidura" de Feijóo el 26 y 27, y otra, "que parece que puede tener alguna posibilidad más, es la que viene detrás pero que todavía no está encima de la mesa con claridad". "Tampoco los actores políticos nos podemos mover con esa libertad, no como podríamos hacerlo si hubiera sido al revés", ha añadido.

Ahora, según Andoni Ortuzar, "hay que hay que gestionar estos tiempos, no tener meteduras de pata ni decir demasiadas tonterías, y actuar con mucha responsabilidad".

Respecto a las propuestas que el PNV plateará al PSOE, el líder de la formación jeltzale ha advertido de que su partido "tiene escarmiento en todo esto". "Hemos negociado muchas veces, y probablemente somos los que mejor conocemos a Pedro Sánchez y al Partido Socialista en este tipo de situaciones", ha indicado.

En resultado, a su juicio, "ha sido con claroscuros, luces y sombras". "Yo no oculto que se han dado pasos, que hemos avanzado en cosas en este tiempo, pero ha habido incumplimientos", ha añadido.

Por esta causa, asegura que "no queda más remedio que empezar por esos incumplimientos". "Ahora tienen la oportunidad de hacerlo y rápido, porque ya no hay ningún obstáculo --como el de la pandemia-- que pueda impedir que ese cumplimiento de los asuntos pendientes se haga", ha dicho.

Además, tras aludir "mapa" del Estado que ha dibujado el 23 de julio, del que "ha salido una especie de bloque progresista, bloque que puede mirar al futuro con ganas de reformar, con ganas de abrir la mente, con ganas de voluntades políticas para cambiar cosas, asuntos o nudos gordianos que estaban durante muchos años ahí, atorados o atascados o apretados", ha asegurado que "hay que aprovechar esa oportunidad".

A su juicio, hablar de "la cuestión territorial" es "ya inevitable" "Antes era bueno, aconsejable, pero ya en este momento político y con la situación política que ha salido el 23 de julio, no tiene mucho sentido que los partidos que se dicen progresistas del Estado español dependan de los partidos nacionalistas vascos y catalanes y no quieran hablar de la cuestión nacional de Euskadi y Cataluña", ha argumentado.

En su opinión, "es normal, es lógico y de perogrullo" que se hable de esta cuestión. "Otra cosa es que cada uno vaya a la mesa con su particular visión y con sus percepciones y sus reivindicaciones, su forma de ver, de articular soluciones; pero que hay que abrir el melón del modelo territorial, del modelo de Estado", ha añadido.

"Y, sobre todo, no llamemos a las cosas con eufemismos, del encaje nacional de Euskadi y Cataluña, y en su caso Galicia si quisiera, en ese marco, en ese nuevo marco estatal, eso sí o sí va a tener que estar, sí o sí va a estar en la mesa de negociaciones".

Andoni Ortuzar ha insistido en que "hay una gran oportunidad histórica" que tienen ante sí Pedro Sánchez y el PSOE, "de llevar esto al ámbito de lo que fue la transición". "Hay una oportunidad política para consolidar un nuevo modelo de Estado, respetuoso con los hechos nacionales que cobijan ese Estado", ha señalado.

