Ortuzar advierte a Sánchez que cumpla lo pactado en reciprocidad por el apoyo

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una "magnífica oportunidad de consolidar" la legislatura "hasta finales de 2023 e incluso principios de 2024" pero, "en reciprocidad", debe asegurar a las fuerzas que le apoyan que "cumpla lo pactado".

En una entrevista en Onda Vasca, ha señalado que en estos momentos hay "altibajos y problemas" en la relación con el Gobierno.

"Está el ministro (de Seguridad Social), José Luis Escrivá, y la cuestión del Salario Mínimo Interprofesional que es incomprensible que no esté ya en manos de instituciones vascas y de la manera en la que el Gobierno Vasco, incluidos los socialistas, entendemos que tienen que venir, porque es la única manera que lo vamos a asumir. Si no ese ministro nos tendrá enfrente para siempre, mientras sea ministro", ha sentenciado.

En este sentido ha remarcado que si la transferencia no se materializa en los términos acordados "va a ser muy difícil que haya entendimientos de calado en ese área por no decir imposible", ha indicado.

Ortuzar ha citado también el TAV, "que lleva un ritmo de inversión caribeño", y su entrada en Bilbao y Vitoria, donde se han " encendido las alarmas".

"Quedan bastantes cosas de los acuerdos presupuestarios anteriores que no se han cumplido y luego queda el desarrollo del estatuto al que hay que imprimirle ritmo", ha indicado.

El líder jeltzale ha señalado que "esa es la labor" que se marca el PNV de cara al próximo trimestre y "luego hay que empezar a negociar los Presupuestos Generales de 2022, y ahí están los fondos europeos".

Ha señalado que "no se puede abstraer" de la situación política "con un PP que ha dado un bandazo hacia posiciones derecha extrema", pero Sánchez "no debiera utilizar esa situación de casi falta de alternativa para repantingarse cómodamente en su sillón y esperar que los apoyos le vengan gratis" y haga esa "política errática que no termina de gustar".

Respecto a la evolución de la pandemia, Ortuzar ha señalado que "no hay que estigmatizar" a los jóvenes y ha incidido en que "no es necesario prohibir" para actuar con responsabilidad y evitar la propagación de los contagios. EFE