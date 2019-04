Ortuzar acusa a Podemos de ser "un fraude al electorado vasco"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha arremetido este miércoles contra Podemos, formación a la que ha acusado de ser "un fraude al electorado vasco" por haber usado sus votos en las pasadas generales para "sus juegos de tronos en Madrid" en lugar de para defender los intereses de Euskadi.

"Nunca tantos votos vascos han sido tan mal utilizados, tan mal representados en Madrid como los que se han dado a Podemos", ha dicho Ortuzar en un mitin celebrado en Eibar (Gipuzkoa), en compañía de los candidatos jeltzales a las Cortes Generales Joseba Agiretxea y Maribel Vaquero, así como el aspirante a la Alcaldía, Josu Mendicute.

Ortuzar ha hecho alusión a la visita del líder de la formación morada, Pablo Iglesias, el pasado domingo a Eibar, donde apareció "abrazado a la ikurriña" y habló de "blindar el autogobierno".

A su juicio, Podemos, que ganó las últimas elecciones generales en Euskadi y logró un diputado más que el PNV, se olvidará del País Vasco en cuanto pase la campaña: "Es un fraude al electorado vasco en toda regla. Votar a Podemos ha sido y será como invertir en Fórum Filatélico o en Afinsa: retorno cero", ha apostillado el dirigente nacionalista.

Ha reprochado a Iglesias que hable ahora de "blindar el autogobierno" cuando "en los últimos años todas las iniciativas que han presentado en el Congreso de los Diputados invadían competencias propias de Euskadi, de nuestro autogobierno, de nuestras instituciones".

"So pretexto de representar la progresía y de marcar paquete en la pelea de gallos e la izquierda española, se pasaban el autogobierno vasco por el arco del triunfo", ha añadido Ortuzar, que ha acusado a la formación morada de profesar un "centralismo democrático".

Ha criticado también al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien aseguró que "el nacionalismo es el cáncer de Europa y de España", una afirmación que el presidente del PNV ha tachado de "frívola", sobre todo para las personas que padecen esta grave enfermedad.

Tras recordarle que el PNV es un partido que lleva "124 años defendiendo la libertad, la pluralidad y los derechos humanos", Ortuzar ha replicado al presidente de Ciudadanos que este partido es "un recién llegado a la democracia y debería tener más respeto al PNV y a las miles de personas que en Euskadi se identifican con el nacionalismo vasco".

Respecto al PP, el presidente del PNV ha censurado que incluya en su programa electoral que no haya más transferencias a las comunidades "desleales": "Los 'supermanes' de la Constitución afirmando que no cumplirán con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, que no cumplirán la ley", ha lamentado.