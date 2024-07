Ortolá (Vox) dice que en el Ayuntamiento de Castelló el pacto con el PP es "muy firme" y va "como un cohete"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha valorado este viernes la ruptura por parte de su formación del pacto con el PP en cuatro gobiernos autonómicos, señalando que es "una decisión a nivel nacional que afecta a lo nacional y a las comunidades autónomas, no en lo local", donde -según ha dicho- siguen con un pacto "muy firme, que va muy bien, que va como un cohete, donde se ha notado en este año una mejora en la ciudad en todos los aspectos".

Ortolá ha mostrado "respeto" por la decisión del Comité Ejectivo Nacional de Vox y ha indicado que, "como no puede ser de otro modo", la acatan "plenamente". "Esto viene a confirmar que en Vox no hemos venido a ocupar sillones, sino a cambiar las cosas", ha apuntado.

"Si el PP a nivel nacional sigue haciendo lo que hacía el PSOE, nosotros no podemos estar con ellos. Yo mismo he venido a la política desde mi trabajo y no tendría ningún problema en irme si el PP no respeta nuestras reglas de juego", ha concluido.