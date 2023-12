Ortega Smith (Vox) se encara con un concejal de Más Madrid y le lanza una botella de agua

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha encarado hoy con el concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y le ha lanzado una botella de plástico vacía durante el pleno celebrado este viernes, lo que ha provocado la condena del resto de los grupos, que han pedido su dimisión.

El incidente se produjo al terminar Ortega Smith su intervención en el debate de una iniciativa para rechazar la moción de censura del PSOE y EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona.

Tras abandonar la tribuna y al pasar junto a los escaños de Más Madrid, el también diputado nacional de Vox se ha encarado con Rubiño y ha golpeado con los papeles que llevaba en la mano una botella de plástico vacía hacia el concejal del grupo de la izquierda.

Tras el incidente, y cuando aún no había terminado el debate de la moción, los concejales de Más Madrid y PSOE han abandonado el hemiciclo.

La líder municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha pedido inmediatamente la dimisión de Ortega Smith y del presidente del pleno, Borja Fanjul. "En este pleno, bajo la mirada del señor Almeida, bajo la mirada del señor Fanjul, se ha producido una agresión física".

Por su parte, la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, ha instado a la dirección de Vox a que exija a Ortega Smith el cese de todos los cargos, también los orgánicos, tal y como hizo el PSOE con el exconcejal Daniel Viondi tras tocarle la cara a Almeida en el pleno el pasado mes de septiembre. También ha solicitado la reprobación de Borja Fanjul por la gestión del incidente.

El alcalde, José Luis Martínez Amleida, cree que Ortega Smith debe dejar el acta y ha condenado "sin paliativos un acto injustificable, una agresión que nunca ha debido tener lugar en el pleno".

En el plano nacional, el PSOE ha instado al PP tras este incidente a reconsiderar sus pactos con Vox, un partido que, dice, "se sitúa a diario en los márgenes de la democracia y la Constitución".

Pese a las críticas, Ortega Smith ha asegurado en declaraciones a los medios que no dejará su acta de concejal y ha negado que lanzar una botella que, inistió, estaba vacía y no ha llegado a dar a Rubiño, sea una agresión.

El relato de lo acontecido

El relato de lo sucedido, no recogido con claridad por la señal del pleno que ofrece el Ayuntamiento en su canal de YouTube, empieza con la intervención de Adriana Moscoso (PSOE), quien ha comentado que nació en Navarra y que su familia estaba acostumbrada a mirar los bajos del coche por si eran blanco de ETA.

En una intervención posterior, Ortega Smith ha dicho que "iba a dar por cierto" lo que contaba Moscoso y ha añadido: "lo que yo no sé cómo ha aceptado usted subir aquí a defender esto, porque si yo fuera familiar suyo me daría vergüenza que un familiar mío se atreviera a subir a la tribuna habiendo sido amenazado, como usted ha dicho (...), a justificar un acuerdo con los terroristas que persiguieron a sus padres".

Terminado su turno, al bajar del atril de oradores para dirigirse a su escaño, Rubiño le ha espetado, según los relatos de ambas partes, que le parecía asqueroso lo que había dicho a Moscoso.

A partir de ahí, según se ve en una grabación hecha desde un ángulo diferente al de la cámara que retransmite la señal oficial del pleno, Ortega se acerca al concejal de Más Madrid, y golpea con los papeles que llevaba en la mano una botella de plástico que había en el escaño en dirección al edil.

Tras unos momentos de confusión, Rita Maestre ha tomado la palabra para denunciar la agresión física de Ortega Smith a Rubiño y ha exigido que le pida perdón.

El presidente del pleno, Borja Fanjul, ha dejado que Ortega Smith tomara la palabra, y entonces el edil de Vox ha dicho: Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho.

O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Si a mí no me gusta algo yo voy y le pego, ¿así funciona este pleno?, ha replicado Maestre.