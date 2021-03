Ortega Smith (Vox) cree que un adelanto electoral en Madrid "no es lo mejor pero es lo menos malo"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, cree que un adelanto electoral "no es lo mejor pero es lo menos malo".

Desde la Puerta del Sol, donde ha participado en el acto institucional de recuerdo a las víctimas del 11M, Ortega Smith se ha mostrado partidario de completar las legislaturas aunque ha apostillado que es complicado cuando "hay quien en política, en vez de basarse en principios y valores y ser una fuerza política que dé credibilidad, juega siempre a la imprevisión y al oportunismo".

"Desgraciadamente hay fuerzas políticas para las que la palabra lealtad no está en su vocabulario", ha recriminado, después de aseverar que con Vox "pueden estar seguros" porque son "leales a los principios y acuerdos". "Somos confiables. De nosotros no se puede esperar que de la noche al día se entregue una institución a la izquierda que perdió las elecciones", ha declarado, tildando de "lamentable" una situación que "puede ocurrir en Madrid, Murcia y quién sabe si en Andalucía o Castilla León".

Ortega Smith cree que "probablemente lo mejor es que las legislaturas se agoten" y más en este momento, cuando hay que "superar esta terrible crisis económica y esta tragedia sanitaria y social".

"Unas elecciones, en principio, no son lo más conveniente pero lo peor es intentar cambiar el rumbo de unas elecciones mediante una moción de censura, en la que se está traicionando a unos votantes que no quisieron votar a la izquierda pero se les da esos votos. No es lo mejor pero es lo menos malo", ha argumentado.

Ortega Smith ha terminado reclamando el fin de la "política de reparto de cromos, que sólo está mirando los intereses de partido" y ha llamado a acabar con la "inestabilidad política, el trapicheo y los intereses partidistas" porque con ellos "no se sale adelante".