Ortega Smith, sobre la candidatura de Carmelo González: "Siempre hay gente que da la matraca por un minuto de gloria"

El secretario general nacional de Vox, Javier Ortega Smith, ha cargado este martes contra Carmelo González, que lidera la única lista alternativa que ha intentado competir con Santiago Abascal en las primarias del partido, y le ha acusado de buscar la atención mediática.

"Siempre hay gente que está dando la matraca para intentar tener un minuto de gloria o para intentar crear una falsa noticia sobre que somos un partido que no respeta las normas", ha indicado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press.

Un sector crítico de Vox ha puesto en duda el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional del partido por falta de transparencia en la recogida de avales y "parcialidad" del Comité Electoral que debe velar por la limpieza del procedimiento.

Los críticos, agrupados en la lista encabezada por Carmelo González, ya han anunciado que recurrirán el proceso ante el Comité Electoral y, en caso de no tener una respuesta satisfactoria, no descartar acudir a la justicia ordinaria.

"No le voy a dar la menor publicidad a este señor. Éste es un partido democrático, que funciona con unas reglas de seriedad y hay un Comité Electoral donde todo el mundo nos sometemos a las mismas normas, al mismo reglamento", ha señalado Ortega Smith.

En la misma línea, ha defendido que los críticos no han conseguido los avales necesarios y los críticos no tienen razón para quejarse porque no han llegado a los 190 y la formación tiene 57.000 afiliados.

"Es verdad y es lógico que Abascal tenga más apoyos. Levantó un partido de 0 a 52 diputados. Lo ha hecho muy bien y estoy convencido de que lo va a hacer mucho mejor", ha apostillado el secretario general nacional de Vox.

Así, ha reiterado que Vox es "un partido democrático, serio, que cumple los estatutos" y donde se trabajamos duro y ha defendido su actuación en el proceso.

La portavoz del Comité Electoral, Gema Herrero, anunció este lunes que únicamente la candidatura de Santiago Abascal había logrado superar los 4.941 avales requeridos y por tanto sería proclamada como vencedora en la Asamblea General que se celebrará el 7 de marzo en el Palacio de Vistalegre. La única alternativa era una lista liderada por el canario Carmelo González que no llegó a las 200 firmas, según apuntó.

Sin embargo, González ha denunciado este martes en declaraciones a Europa Press que no se ofrecieran los datos exactos del número de avales conseguido por cada candidatura y ha puesto en duda que sean ciertas las cifras dadas por el Comité Electoral.