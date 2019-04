Ortega Smith, a los votantes de PP y Cs: "El día 28, con la papeleta de Vox, se resarcirán de tanto engaño y traición"

El secretario general de Vox y abogado en la acusación popular contra el golpismo en Cataluña en el Tribunal Supremo, Javier Ortega Smith, cree que PP y Cs "están traicionando a sus votantes de manera escandalosa, pero que no se preocupen esos votantes, porque el día 28 de abril van a tener la oportunidad de coger una papeleta sin miedo, la papeleta de Vox, y van a poder resarcirse de tanto engaño y de tanta traición".

Ortega Smith ha hecho estas declaraciones en Cartagena, momentos antes de ofrecer una conferencia en el Autorio de El Batel, en donde ha estado acompañado de Lourdes Méndez, cabeza de lista de Vox al Congreso por Murcia, y Pascual Salvador, presidente provincial del partido.

Antes del comienzo del acto, el secretario general de Vox se ha dirigido a decenas de personas que se concentraban a las puertas del Auditorio de El Batel, cuyo aforo de 1.400 personas se ha quedado pequeño, asegurando que van a hacer ondear una bandera en el Congreso de los Diputados "que ni los podemitas, ni los traidores, ni los cobardes son capaces de arriar", y eso, según ha continuado, es gracias a la apoyo de "los españoles que saben lo que es trabajar, luchar día a día, y que saben lo que es amar a su patria".

Asimismo, le ha pedido a los que no han podido entrar en el auditorio por falta de aforo que les cuenten a todos los cartageneros, murcianos y españoles "que España se ha puesto en pie, y que a partir de ahora se acabaron los complejos y mirar a otro lado mientras nos rompían la nación".

Posteriormente, en un contacto con los medios de comunicación, ha defendido que todo el país ha encontrado en Vox "un proyecto político para dar resupuesta a las necesidades y darle voz a tantos años de silencio".

En referencia directa a PP y Cs, Ortega Smith ha afirmado que "se han equivocado, porque vamos a responder en las urnas y les vamos a decir que pactar con los traidores es ir directamente a perder las elecciones, porque las elecciones las vamos a ganar quienes hemos defendido lo que nos une, por ejemplo, combatir a los golpistas en las urnas, en las calles y en los tribunales, y defender un PHN como principio básico de la solidaridad".

Un asunto, el del agua, en el que ha aseverado que Vox "defiende un PHN para a interconexión de todas las cuencas hidráulicas de España para que, una vez que se hagan las reservas ecológicas necesarias, no pueda haber ni una sola parte del territorio nacional que esté necesitada de un bien vital como es el agua cuando se está despercidiando por egoismos y demagogias de los partidos políticos en otras zonas del país".

"El PHN es una de las esencias del programa de Vox, porque sabemos que a través de él vamos a poder desarrollar muchas zonas y vamos a poder marcar un principio básico, que las políticas nacionales se hacen pensando en lo que es mejor para todo el interés nacional", ha añadido.

Respecto a los candidatos para las elecciones autómicas, Ortega Smith ha avanzado que están en el proceso de elaboración de candidaturas, "unas candidaturas que nosotros no elegimos en función de amistades, pactos o presiones. Necesitamos a los candidatos que sean los mejores, que conozcan mejor los problemas y que tengamos una mayor seguridad de que van a cumplir el proyecto político de Vox".

El secretario general del Vox ha querido añadir que "no todos nuestros candidatos van a ser perfectos, y seguro que habrá alguna 'manzana podrida', pero la diferencia será que este partido no hace demagogia y seremos los primeros en señalarle, en investigarle, en querellarle y en expulsarle, no vamos a hacer como otros que lo que hacen es arroparlos".

Ortega Smith ha adelantado que en el Congreso de los Diputados, al igual que se van a oponer a la Ley Órganica que pretende modificar el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, se van a oponer a cualquier normativa "que lleve consigo cualquier tipo de división entre los españoles y de imposición totalitaria. En nuestro programa llevamos la derogación de todas las leyes de Ideología de Genénero, de la imposición de la mal llamada Memoria Histórica". "No es que sea una línea roja, es que es una línea rojigualda", ha subrayado.

CONTRA LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

En clave regional, ha criticado al PP y Cs por "haber mirado hacia otro lado" y por haber preferido "pactar con quienes están decididamente en contra de la libertad, con el PSOE y Podemos, y promover una reforma del Estatuto de Autonomía que va contra la línea de flotación de la libertad de los españoles, queriendo imponernos también aquí la medida histórica y las pretensiones supremacistas de la ideología de género".

Igualmente, respecto a la aspiración histórica de Cartagena de ser provincia, el secretario general de Vox, no lo ve necesario, "porque la distribución administrativa de España no es lo más importante. Nosotros no hacemos fronteras interiores, nuestro proyecto es nacional y está muy por encima de la ordenación geográfica, por eso cuando decimos que queremos acabar con el sistema de las CCAA nadie puede sentir con ello atacada su identidad regional, porque muy por encima de las administraciones está la defensa de la nación".

"Murcia y Cartagena van a ser una avanzadilla de la defensa de los valores, de la libertad y del hermanamiento solidario de todos los españoles", ha añadido.