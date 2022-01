Ortega Smith llama a "no tragarse las mentiras de la religión climática de la Agenda 2030"

El secretario general de Vox y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha llamado este viernes a "no tragarse las mentiras de la religión climática de la Agenda 2030" y ha añadido que "la mejor manera de reducir la contaminación consiste en no mentir, en contar la verdad".

"Lo primero que hay que hacer es no mentir, no exagerar, no mandar un mensaje catastrofista, algo como que todos nos morimos sin respirar. Este mensaje se lo ha comprado el alcalde, y no hay que quedarse de brazos cruzados", ha manifestado ante los medios de comunicación tras asistir a la presentación del nuevo plan estratégico de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Para Ortega Smith hay que profundizar en dar ayudas "reales" para sustituir las calderas de carbón, así como fomentar el transporte público "pero no a costar de hacer del privado los actores criminales de una supuesta agresión medioambiental". Cree necesarios más aparcamientos disuasorios.

Además, ha acusado al regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, de "esconder" en campañas de la estrategia de sostenibilidad Madrid 360 "cosas que nada tienen que ver con la calidad del aire", como "el Madrid de Carmena".

"Todo nuestro apoyo al transporte público, al medio ambiente... pero que eso no suponga multas, restricciones, prohibiciones de vehículo y que no suponga la ruina y pérdida de puestos de trabajo", ha finalizado.