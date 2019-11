Ortega Smith duda de la "coherencia" del PNV tras "llegar a acuerdos con nazis" y "abrazar terroristas"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha aseverado que los miembros del PNV "han demostrado que no tienen mucha coherencia", al tiempo que ha expresado que tras "llegar a acuerdos con los nazis" y "abrazar después a los terroristas", no le extrañaría que cuando les ilegalicen "abrazaran la bandera de España" para ver si les meten "en algún puesto".

El dirigente de Vox, en un acto de campaña electoral en el Teatro Principal de Alicante este lunes, ha asegurado que "España ha despertado" y que "mientras otros pisotearán los intereses de los españoles desde las instituciones", desde Vox han "dado un paso al frente" porque es su "obligación, por responsabilidad defender a España desde las instituciones".

Javier Ortega Smith ha hecho alusión a una "falta de libertad" y "democracia" en el País Vasco y Cataluña, tras asegurar que más de 300.000 personas se vieron forzados a un exilio interior porque "les mataban" o que en pueblos y ciudades de Cataluña no tienen derecho a colgar una bandera española o a hablar español "sin que te agredan".

Además, el número dos de Vox se ha referido al valenciano para lamentar que "los padres no puedan educar a su hijo en la lengua que quieran". Ha alertado del peligro que supone el "pancatalanismo" en la Comunitat Valenciana, una "invasión", un "anhelo anexionista de unos totalitarios secesionistas que pretenden hacerse con Valencia, Baleares y Aragón".

También se ha referido al PNV: "Han demostrado que no tienen mucha coherencia", ha aseverado. Asegura Smith que después de "llegar a acuerdos con los nazis" y "abrazar después a los terroristas", no le extrañaría que "cuando les ilegalicemos abrazaran la bandera de España, a ver si le metemos en algún puesto".

"HONOR, LEALTAD Y SACRIFICIO"

Javier Ortega Smith ha afirmado que Vox quiere defender a España desde las instituciones con concejales, alcaldes y diputados con capacidad, a los que ha pedido "honor, lealtad y sacrificio".

El también concejal en el Ayuntamiento de Madrid ha señalado que en este proyecto convocan a la mayoría del pueblo español, "olvidando las rencillas" porque desde su partido no se dedican "ni al odio ni a la revancha". "Solo nos importa lo bueno, lo malo se lo dejamos a otros, que solo saben rebuscar en el odio, la mentira y en el engaño y la división".

Javier Ortega Smith ha mantenido que con Vox no será lo mismo fiscalidad, las pensiones y la Ley de Extranjería, que "no será un colador por el que entran ingentes cantidades de personas". Ha reivindicado el derecho de España al control de sus fronteras, de "quien puede entrar y quien no y a exigir un cupo".

UN "ALTO" MURO EN CEUTA Y MELILLA

Asimismo, se ha referido al derecho de "proteger a quien nos protege", los agentes de la Policía Nacional, que se encuentran "muy solos" en Ceuta y Melilla, ha lamentado. En este sentido, ha reiterado la propuesta de Vox de construir un muro: "Propondremos que se derribe la valla y se haga un muro lo suficientemente alto para que no se pueda saltar y se ejerza una mayor presencia de fuerzas armadas".

Según ha asegurado, Vox acabará con el "despilfarro" de las comunidades autónomas y solicitará las devoluciones de las competencias de Sanidad, Justicia, Interior y Educación. También propondrá una reforma de la Constitución que modifique el sistema de organización territorial, "por un solo Gobierno, un solo Parlamento y un solo Poder Judicial en el que no metan manos los políticos".

Por último, ha lanzado un mensaje a los cargos públicos de Vox: "Aquí hay zafarrancho de combate en política", ha dicho, "ante la necesidad de rescatar a España y de recuperar el tiempo perdido".

"LA BATALLA DE LOS SÍMBOLOS"

Por su parte, el candidato al Congreso por Alicante, Manuel Mestre ha afirmado que, gracias a Vox, España ha ganado la batalla de los símbolos, "la batalla de las banderas, la batalla de los himnos", a la vez que ha señalado a PP y PSOE como responsables de una España que atraviesa una crisis "múltiple y profunda que afecta a su economía, a su educación, a su unidad y a su moral colectiva.

Ha asegura que el sistema de autonomías ha colapsado económicamente y que España es una sociedad "light", "de dodotis", que "no se mancha" y que "para eso está Vox, porque es un movimiento de valores que busca el reforzamiento de los valores".

Por último, se ha referido al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps; el exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como ejemplos de la corrupción en la Comunitat Valenciana.