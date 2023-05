Ortega Smith cree que Sánchez no ejecutará los avales a hipotecas o lo hará "al revés de como lo ha prometido"

El diputado de Vox en el Congreso y candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ejecutará los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar el acceso de jóvenes a una hipoteca, o en caso de hacerlo, será "al revés de como lo ha prometido".

Durante su participación este lunes en los Desayunos Madrid que organiza Europa Press, Ortega Smith se ha mostrado favorable a la propuesta de no haber partido de Sánchez. "Si no lo hubiera dicho Sánchez, me parecería estupendo, como lo dice él, seguro que es mentira, no lo va a hacer y si hace algo, será al revés de cómo lo ha prometido", ha advertido.

En cualquier caso, Ortega Smith se ha mostrado favorable a que la Administración actúe para avalar a personas cuyo sueldo "no les permite llegar a ahorrar lo suficiente" para conseguir una hipoteca.

Pedro Sánchez anunció este domingo la creación de una línea de avales a través del ICO para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo.

Para Sánchez, estas medidas son necesarias para que España, con un 3%, alcance a Europa, donde la media de vivienda protegida es del 9%, si bien ha apostado por situarse al nivel de las economías nórdicas como Dinamarca o Suecia: "Yo quiero que España se convierta en eso, en un país que tiene un 20% de vivienda protegida".