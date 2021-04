Ortega Smith carga contra la izquierda que "solo se protege a sí misma" y pide acabar con el "marxismo ideológico"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha cargado este lunes contra la izquierda "que solo entiende de protegerse a sí misma" y ha pedido acabar con las políticas de "marxismo ideológico".

Así lo ha señalado al participar en un acto en el distrito de Tetuán, al que se han acercado decenas de personas. "Lo importante en España se llama libertad pero, no nos dejemos engañar, la libertad tiene contenido, no solo una palabra que han esgrimido a lo largo de la historia política los unos y los otros", ha asegurado.

Frente a las políticas "liberticidas compradas muchas veces por la derechita cobarde", Ortega Smith ha propuesto "llevar a la Asamblea de Madrid la voz de la libertad" de los vecinos frente a la inseguridad generada por "bandas latinas", la inmigración ilegal y la 'okupación'.

"Libertad es un estado fuerte que le dice a los 'okupas' un mensaje claro. Al 'okupa' patada en el culo en 24 horas y a la calle pasando primero por la prisión", ha defendido. "Libertad sí, pero para poder trabajar en libertad y poder prosperar en libertad, tenemos que hablar de la protección a la salud. ¿Cómo es posible que tengamos lo barrios llenos de narcopisos? La droga campa a sus anchas y nuestros jóvenes corren el riesgo de perder su vida por culpa de las mafias del narcotráfico", ha continuado.

Asimismo, ha señalado que los vecinos que no han cometido delitos, cumplen con sus obligaciones y no pertenecen a ningún colectivo político "beneficiado de los chiringuitos" no tienen derecho "ni a vivienda social ni a ayudas ni a protección de ningún tipo".

"LUCHAR CONTRA EL COMUNISMO"

Al hilo, Ortega Smith ha asegurado que los madrileños tienen que luchar no solo por sus barrios o por su nación sino para que "el comunismo retroceda". "Cuando hay cultura, cuando la enseñanza es libre, cuando los padres pueden decidir que educación quieren para sus hijos, entonces esos hombres y mujeres jamás votan al comunismo", ha apostillado.

En esta línea, ha insistido en el comunismo quiere una sociedad "aborregada y desinformada" por eso "no permiten que los medios de comunicación cuenten la verdad en las calles".

Considera que Vox defiende "lo mismo" desde hace seis años. "Seguimos diciendo que las comunidades autónomas nos arruinan porque son un gasto innecesario, que hay que reducir el gasto político que nos hace desiguales, que hay que combatir la inmigración ilegal (...) seguimos diciendo que hay que levantar de los autónomos la losa fiscal, la burocracia", ha matizado.

Sobre los medios de comunicación, ha resaltado que "la inmensa mayoría se han puesto al servicio de la mentira en España". "Vox ha llegado a la política para romper los tabús y decir que la violencia no tiene género", ha subrayado.

También, ha aludido a la historia de España y ha pedido que "la dejen en paz en manos de los historiadores y no vengan a reescribir la historia de rojos y azules, siempre tergiversando". "La historia es historia y por mucho que se empeñen fue como fue, pero que dejen de enfrentarnos a los españoles", ha espetado.

DIFERENCIAS ENTRE VOX Y PP

A Ortega Smith le ha acompañado el que fuera diputado de Vox y número 4 en las listas de la formación para las próximas elecciones autonómicas, Íñigo Henríquez de Luna, que ha tratado en sus discursos las diferencias entre su partido y el PP.

También, ha señalado que realizarán una campaña "barrio a barrio y municipio a municipio frente a los intolerantes" que intentar "callarles", en referencia a un grupo de personas que se ha concentrado frente a la plaza donde estaban realizando el acto preelectoral con gritos como 'Fuera fascistas de nuestros barrios'.

El diputado ha sostenido que obtendrán un "magnífico resultado electoral". "Tenemos que frenar a la izquierda que quiere coger Madrid para aplicar sus políticas socialcomunistas", ha afirmado.

De esta forma, ha destacado que es "cierto" de PP y Vox tienen "muchas cosas en común" pero que no son "exactamente lo mismo". Como ejemplo, ha citado que votarán a Vox las personas a las que les preocupe el "adoctrinamiento" de género, las que consideren que los fondos deben ir a la emergencia social, las que no quieren que se sigan abriendo centros de menas (menores extranjeros no acompañados) y que haya menos consejerías y diputados.

"El voto a Vox es el auténtico voto útil, es el voto que va a frenar a la izquierda el 4 de mayo. Si os cae bien Ayuso (presidenta de la Comunidad) porque copia las políticas de Vox, vota a Monasterio para que no dependa de Casado (líder del PP), ni de Génova 13", ha manifestado Henríquez de Luna.