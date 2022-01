Ortega Smith agradece a Mañueco la convocatoria de elecciones solicitada por Vox y le pide ahora que no moleste

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha agradecido que al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que haya convocado elecciones tal y como le pidió la formación verde y le invita ahora a que no moleste.

"Gracias Mañueco porque te dijimos que convocaras elecciones y lo has cumplido; ahora te pedimos una cosa más: no molestes", ha señalado Ortega Smith en el arranque de su intervención este sábado en la Plaza de la Universidad de Valladolid, lugar elegido por Vox para presentar su candidatura a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 13 de febrero y en la que han participado también el presidente de la formación, Santiago Abascal, y el cabeza de lista, Juan García-Gallardo Frings.

En alusión a estas candidaturas, Ortega Smith, que ha abogado por "cambiar las políticas de la izquierda" que ha comprado Mañueco, ha advertido de que Vox está preparado porque tiene "a la mejor gente", además de "ilusión y ganas de cambiar las cosas tras décadas viendo a los mismos hacer lo mismo con los mismos pésimos resultados" y ha afirmado que "Castilla y León tiene fuerza, historia y potencial", una Comunidad que reúne "lo mejor de esa España que no se arruga, de esa España valiente, recia, que sabe del frío, que aguanta lo que le echen encima y que no se rinde jamás".

"Hemos venido para gobernar en España, para cambiar las cosas, y sobre todo, para dar voz a tantos castellanos y leoneses que necesitan que alguien les represente, que hable de sus pueblos, que sienta en el corazón y que piense igual que ellos", ha indicado, en referencia a los candidatos, a quienes ha aconsejado, a su vez, que, aunque les acusen de no ser profesionales o de no estar preparados hablen de su "verdadera experiencia: la de la gente que se ha ganado el pan con su sudor y que no ha necesitado vivir de la política".

Asimismo, ha elogiado que los integrantes de la lista de Vox abandonen "la zona tranquila para pasar a ser pasto de ataques, de tergiversaciones y de manipulaciones" pero ha destacado que "lo hacen porque aman su tierra y no quieren salir huyendo".

"Ellos quieren dar una oportunidad a los jóvenes y también reconocer a los mayores que han construido una de las zonas de España más bonitas, históricas y con más cultura; por eso, en esta campaña vamos a por todas nos vamos a dejar la piel y a recorrer todas y cada una de las provincias hasta el ultimo de los pueblos y no queremos otra cosa que estrechar lazos entre españoles y devolverles la esperanza", ha aseverado, antes de insistir en que "el cambio está a la vuelta de la esquina".

Ortega Smith ha tenido también palabras para sus adversarios políticos, a quienes ha advertido de que se encontrarán, desafiándoles, "a unos candidatos que les miran a los ojos y que entienden los problemas reales" en el transcurso de una campaña que Vox afronta de forma "ilusionante" pero sin dejar de tener claro lo que se juega: "la alternativa para el Gobierno de la nación".

"Son muchos los que, desde dentro de esta región y desde el resto de España nos miran y quieren un gran cambio que luego llevaremos a Andalucía y a Valencia hasta el salto de las elecciones generales. Ese cambio empieza hoy", ha zanjado.