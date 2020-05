Ortega Smith advierte a Almeida de que puede poner en riesgo el presupuesto de Madrid "por contentar a chiringuitos"

"Cuando se voten los presupuestos diremos al Gobierno que el dinero de los madrileños no puede ir a chiringuitos ideológicos cuando no ha habido para mascarillas", ha adelantado

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de que puede poner en riesgo el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid "por contentar a grupitos de extrema izquierda, a los chiringuitos".

Almeida ha avanzado este jueves que se mantendrán las subvenciones destinadas a proyectos de interés general y con gastos justificados del tejido asociativo, además de mostrar su respeto por la labor que realizan las asociaciones.

En su primera entrevista tras salir del hospital después de doce días ingresado por complicaciones derivadas del coronavirus, el secretario general de Vox ha destacado en una entrevista con Cake Minuesa en su canal de YouTube que con el regidor tiene "buen trato" aunque le ha recordado las diferencias en la negociación presupuestaria por los "millones de euros que van hacia la izquierda" a través de los "chiringuitos de la ideología de género y a asociaciones sin beneficio ni interés público".

"Cuando se voten los presupuestos diremos al Gobierno que no se puede aceptar que un euro de los madrileños vaya a chiringuitos ideológicos cuando no ha habido dinero para mascarillas", ha adelantado. "No vamos a aprobar un presupuesto del Ayuntamiento si mantienen (las subvenciones) a la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), que son los tentáculos de la izquierda, que es con lo que la izquierda genera sus activistas para imponer sus ideas", ha advertido.

Ortega Smith ha lamentado el mantenimiento de las subvenciones por parte de "la derecha cobarde y la veleta naranja" y todo "para que no se enfade la izquierda". "En Vox no tenemos complejos. Y si va a poner en riesgo el presupuesto sólo por contentar a grupitos de extrema izquierda, a los chiringuitos, hágaselo mirar", ha contestado a Almeida, quien ha enviado una pregunta al líder municipal de Vox sobre ese "uno por ciento" que les separó en las negociaciones presupuestarias.