Ortega cree que pedir perdón por su conducta en el Pleno sería "el mundo al revés": "Hay una doble vara de medir"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha defendido este viernes que no tiene que pedir perdón por su conducta en el Pleno de este jueves para abordar su reprobación, que salió adelante con los votos de PP, PSOE y Más Madrid, al considerar que sería "el mundo al revés" y, en este sentido, ha defendido que hay una "doble vara de medir" contra él.

"Me parece que lo que es ancho para algunos es estrecho para otros", ha defendido en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press en la que ha subrayado que a él se le cuestiona por haber lanzado una botella de plástico vacía pero nadie pregunta al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño si se "arrepiente de haberse mojado de las víctimas del terrorismo".

"Estamos en el mundo al revés. Es decir, a nosotros los de Vox se nos dice que tenemos que soportar por activa y por pasiva actos de violencia física, verbal, sobre nuestros candidatos, sobre nuestras sedes", ha lamentado Ortega Smith, que ha censurado esa "doble vara de medir".

En la misma línea, ha negado nuevamente que se pueda hablar de "agresión" por su parte, como ha censurado que han hecho desde Más Madrid, durante la sesión ordinaria del Pleno de diciembre cuando él empujó una botella de plástico vacía que había en la mesa de Rubiño "que no tocó a nadie, que cayó al suelo" y ha rechazado igualmente que se pueda comparar lo sucedido con el incidente que motivó la dimisión del edil socialista Daniel Viondi tras darle tres palmadas en la cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"YO NO HE TOCADO A NINGÚN CONCEJAL"

"Yo no he tocado a ningún concejal. Yo, en cambio, recibí mofas e insultos por estar defendiendo a las víctimas del terrorismo", ha recalcado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, quien ha defendido que no "tiene absolutamente nada que ver" ponerle la mano al alcalde en la cara con "empujar con una carpeta una botella de plástico de una mesa". "Por favor, seamos un poco serios", ha indicado.

Así, ha afeado que a Vox se le esté "permanentemente criminalizando" cuando su formación ha condenado "en todo momento cualquier tipo de escrache, de abuso, de situación complicada, no solamente por parte o contra Vox, sino contra el Partido Popular, contra señores de Ciudadanos, contra señores del PSOE e incluso contra el señor Pablo Iglesias".

En cuanto al PP, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha censurado que el partido está aplicando su mayoría "para actuar con un absoluto rodillo", por lo que es "muy difícil" que su formación pueda colaborar con los 'populares', "que han mentido sistemáticamente a los madrileños, que prometió quitar el Madrid Central y está aplicando multas millonarias todos los días", que "prometió hacer 15.000 viviendas y no ha hecho más que 4.000", que "prometió bajar la presión fiscal y los madrileños seguimos pagando mucho más".

"Se ha crecido y ha dicho que va a hacer lo que le dé la real gana. Ha engañado a los madrileños no diciéndoles dónde iban a ponerse los cantones de limpieza. Y con un Partido Popular así, es muy difícil colaborar, créame. Y más si se presta a las estrategias, como hizo ayer, de ponerse del lado de la izquierda más rancia, más sectaria, que es la de la extrema izquierda, que representa a Rita Maestre", ha alegado.

Respecto al PSOE, ha recordado el pacto del partido de Reyes Maroto con Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. "Con ese tipo de personas en la política es muy complicado colaborar, porque te encuentras que al final tienes que renunciar a tus principios y traicionar a quienes te han votado en definitiva para poder apoyar opciones políticas que son inaceptables", ha indicado.