Ortega acusa a Sánchez de regalar "impunidad, dinero y legitimidad" y apoya manifestantes "contra el golpe de Estado"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, también diputado nacional, ha atacado el "golpismo del PSOE" y que el ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya regalado "impunidad, dinero y legitimidad", para mostrar su apoyo a los manifestantes que salen a la calle "contra este golpe de Estado".

"Imagínense lo que significa que todos aquellos que se han fugado de la Justicia, aquellos que ni siquiera han tenido que responder por sus hechos, hoy se les está diciendo 'vais a ser amnistiados, se van a borrar vuestros hechos delictivos'. Se están riendo del Estado de Derecho, de la Justicia y de todos nosotros porque Pedro Sánchez les ha regalado impunidad, dinero y, lo que es más grave, legitimación para que lo vuelvan a hacer", ha declarado Ortega Smith desde el Pleno extraordinario de Cibeles, convocado por el PP contra los acuerdos de PSOE con Junts, ERC y Bildu.

El diputado nacional ha trasladado su "apoyo a todos esos madrileños y españoles que, en absoluta libertad en el ejercicio de manifestación pacífica, están saliendo a las calles a protestar contra este golpe de Estado". Lo ha hecho "rechazando cualquier acto violento, tanto por los manifestantes como por cualquier abuso de autoridad que se esté produciendo por cualquier agente a las órdenes del ministro Marlaska".

"¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Otros se preguntan por qué tenemos que circular a una determinada velocidad en las carreteras, aparcar donde nos dé la gana. Otros se preguntan por qué no podemos dirimir nuestras diferencias por la fuerza. Pues porque son delitos de evasión fiscal, contra la seguridad vial, contra la integridad física de las personas. No podemos hacerlo porque entendemos que ética y moralmente no debe hacerse y porque no nos lo permite la ley. La ley nos obliga absolutamente a todos", ha comenzado su argumento.

Pero "lo que ha hecho el PSOE con sus socios ha sido dar carta blanca para que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana porque si eres amigo del poder te van a amnistiar". Para el concejal de Vox, estos últimos días han sido "el capítulo más de la triste de la vergonzosa historia del golpismo del Partido Socialista Obrero Español, que cada vez tiene menos de español y casi nada de obrero", el mismo partido "que promovió y defendió el GAL, el mismo que robó 680 millones de euros de los trabajadores en los ERE de Andalucía".

"Y es el mismo que hoy nos trae esta infamia del acuerdo de la amnistía con malversadores, con golpistas, con delincuentes de la peor calaña. ¿Qué es la amnistía que han pactado? No es otra cosa que el precio de los votos que le faltaban a Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Pero esto tiene unas consecuencias", ha advertido.

"CAMBIO DE RÉGIMEN" Y "COHECHO POLÍTICO"

Entre las consecuencias "dramáticas" que vaticina Ortega Smith está "un cambio de régimen, del 1978 a uno nuevo régimen en el que los principios de la Constitución han quedado de facto derogados". "Es la consagración de la desigualdad entre los españoles. Depende cómo te llames, a qué partido pertenezcas o en qué región vivas", ha declarado.

"Se ha consagrado el principio del cohecho político, es decir, amnistía por votos, la mayor perversión que puede haber en democracia", ha rechazado, después de unir "la consagración del principio de la impunidad de los delincuentes" convirtiéndose en "el mayor acicate para que se vuelvan a repetir los mismos hechos" porque "se está abriendo la puerta a un referéndum de secesión, no de autodeterminación".

LA "ESTAFA" DE SÁNCHEZ

El portavoz de Vox ha acusado al PSOE de cometer un "fraude" contra sus electores porque "hasta hace cuatro días, antes de las elecciones afirmaban que jamás aceptarían la amnistía, igual que en las anteriores elecciones generales dijeron que jamás pactarían con los que tenían las manos manchadas de sangre y firmaron con Bildu; que jamás pactarían con los que dieron un golpe de Estado en Cataluña y firmaron con Esquerra; que jamás pactarían con los comunistas de las cartillas de racionamiento y pactaron con Podemos".

Por último, Javier Ortega Smith se ha dirigido al PP para decirles que tienen "una oportunidad extraordinaria en el Senado, donde tienen mayoría, para paralizar la tramitación de esta ley y para apoyar a Vox también en la ilegalización de los partidos separatistas". "¡Viva la libertad y viva España!" han sido sus últimas palabras desde el atril.