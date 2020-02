Organizaciones de lenguas cooficiales piden "mismo tratamiento" que español

Organizaciones por los derechos de las lenguas cooficiales han reclamado a los grupos parlamentarios del Congreso que éstas tengan "el mismo tratamiento que el español" y que el Gobierno los "tenga en cuenta" a la hora de establecer nuevas medidas.

Medidas que habrían de presentarse ante el Consejo de Europa en agosto próximo, ha explicado en rueda de prensa en el Congreso el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira.

Ha añadido en la reunión que ha mantenido este martes con representantes de todos los grupos parlamentarios en el Congreso (a excepción del PP, que no asistió, y de Ciudadanos y Vox, que no fueron invitados) han dejado claro que las organizaciones quieren impulsar que las lenguas cooficiales pasen "de tener especial tratamiento y protección" a tener "exactamente el mismo" que tiene el castellano.

Maceria ha exigido que "por fin el Estado cumpla con las recomendaciones" del Consejo de Europa, hechas en su diagnóstico de diciembre pasado, basado en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales.

No puede ser que "el Estado esté en el siglo XIX cuando debería estar en el XXI" en este asunto, ha indicado.

Entre las medidas que piden las organizaciones están que el BOE "deje de ser un arma arrojadiza contra las lenguas", de modo que su publicación en las cooficiales no se demore más.

Por otra parte, el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, ha considerado que con la formación del nuevo Gobierno "se ha abierto una ventana" de oportunidad" porque "si hay verdadera voluntad política", puede comenzar "una nueva etapa en la garantía de los derechos lingüísticos"; "es momento de mojarse", ha puntualizado.

En representación de Plataforma per la Llengua, Francesc Marco i Palau, ha citado como "ejemplos" de respeto a las lenguas regionales los casos de Bélgica, Suiza, Finlandia y Canadá, y ha pedido que el Estado modifique el registro electrónico común y la línea telefónica del 060 para que el acceso en otras lenguas sea posible.

El representante de Iniciativa pol Asturianu, Iván Llera, ha hecho una mención especial a las lenguas que no son oficiales y pidió que el Estado tenga atención también con el asturiano, el aragonés y el gallego que se habla en otras comunidades que no son Galicia, y ha reclamado al Gobierno que "ayude a la normalización incluso en donde no haya cooficialidad".

En declaraciones a Efe, Maceira ha explicado que todas las organizaciones han presentado un documento conjunto a los representantes de PSOE, Unidas Podemos, grupo Plural, ERC, PNV y EH Bildu, que hace un año vienen preparando.

Asimismo, dichas entidades aguardan respuesta de los ministerios de Justicia y de Política Territorial para ser recibidos próximamente.

"Queremos que el Gobierno nos tenga en cuenta en la respuesta que haga al Consejo de Europa", ha aseverado, en relación al escrito que deberá presentar el Estado español en agosto próximo al Consejo de Europa para explicar las medidas que tomará para revertir las situaciones que el informe calificó como "preocupantes" en defensa de las lenguas cooficiales.

Junto a los representantes de las organizaciones de las lenguas estaban presentes los diputados Joan Baldoví (Compromís), Marta Rosique (ERC), Sergi Miquel (JxCat), Isabel Pozueta (EH Bildu) y Néstor Rego (BNG).