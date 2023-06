El organigrama del Ayuntamiento de Marbella contará con una unidad específica de Vivienda y Aparcamiento

El portavoz municipal de Marbella (Málaga), Félix Romero, ha anunciado este viernes que el organigrama del Ayuntamiento para este mandato contará con una unidad específica de Vivienda y Aparcamiento.

Romero, que ha comparecido en rueda de prensa, ha señalado la unidad estará integrada en la Delegación de Administración Pública, que encabeza el propio concejal.

"Esta unidad específica viene a refrendar que, para el Ejecutivo local, es una prioridad absoluta continuar impulsando dos sectores esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha señalado.

El edil ha asegurado que el trabajo que ha desarrollado el Ayuntamiento en el último mandato ha permitido sacar adelante el proyecto de construcción de 73 viviendas de promoción pública, que ya se han sorteado en Nueva Andalucía; y la ejecución de un total de 18 inmuebles en régimen de alquiler para jóvenes en la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas.

Asimismo, se ha referido a la aprobación definitiva del Plan Municipal de Vivienda el pasado mes de marzo, que prevé la creación de 700 inmuebles de promoción pública en los próximos cinco años, de los que 150 serán impulsados por el Ayuntamiento con una inversión de 15 millones de euros.

En el ámbito de aparcamientos, Romero ha indicado que en los últimos cuatro años se han creado 2.000 plazas, incluyendo las 167 del parking subterráneo de calle Doha, recientemente inaugurado y con un precio de un euro cada 12 horas.

Para este mandato, "el reto es aún mayor, porque el objetivo es crear 3.000 nuevas, con un plan que se inicia con el aparcamiento de Gabriel García Márquez, en el distrito de Nueva Andalucía, con capacidad para 120 vehículos, que se suma al espacio anexo que se puso en marcha hace un año en el que se ofertaba un centenar de plazas gratuitas".

Romero ha avanzado que, para conseguir mayor agilidad administrativa, la nueva disposición incluye la incorporación de la Delegación de Apertura, Actividades y Vía Pública en el Área de Gobierno de Urbanismo e Infraestructuras o la suma de la Delegación de Comercio a la que engloba Impulso Económico, Promoción Empresarial, Pymes y Fomento del Empleo.

El portavoz ha afirmado que "llama la atención, sorprende y decepciona la línea a seguir por el PSOE, cuando apenas cinco días después de la constitución de la nueva Corporación comienza a atacar al equipo de gobierno a pesar de no conocer en absoluto la nueva propuesta estructural".

Según Romero, "no se puede arrancar la legislatura faltando a la verdad sobre las prioridades de un Ejecutivo que vuelve a refrendarlas en este organigrama municipal, sin respetar siquiera el plazo de cortesía de 100 días que se otorga a cualquier gobierno en toda administración", al tiempo que ha recordado que "cuando los socialistas estuvieron gobernando no destinaron un área propia a Vivienda porque para ellos no era una cuestión esencial".

PSOE

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Isabel Pérez, ha lamentado que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, "insista en el error de no crear una Concejalía de Vivienda" y apueste por anunciar una "decepcionante" Unidad de Vivienda dentro de la Delegación de Administración Pública, que además se comparte con Hacienda, Economía y Movilidad.

"Dicen que este problema es una prioridad absoluta, pero de esta forma no lo demuestran", ha señalado, porque solo han respondido "ante la petición del PSOE" y lo han hecho con una "rectificación a medias" con una "unidad" que "esconden" dentro de otra área.

Pérez ha reiterado que Marbella debería tener una concejalía propia para dar solución a este problema o "al menos una compartida como ocurrió en el anterior mandato". "Ahora, cuando la dificultad para acceder una vivienda es cada vez mayor, el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz da un evidente paso atrás", ha agregado.

La concejala socialista ha recordado que los datos de los 14 años del PP al frente del Ayuntamiento son, a su juicio, "demoledores" porque sólo han sido capaces de poner a disposición de la ciudadanía poco más de 100 viviendas protegidas y "a precios poco asequibles por lo que muchas quedaron vacías, un problema que ahora se puede repetir".

La edil ha pedido al portavoz municipal que "deje de mentir por una vez", ya que durante los dos años del PSOE al frente del Ayuntamiento existió una delegación de Urbanismo y Vivienda, al frente de la cual estuvo la propia Isabel Pérez, quien ha recordado que el compromiso de los socialistas en su programa electoral para este mandato era crear una concejalía específica.

Por último, ha señalado que el grupo socialista "va a realizar la labor de oposición que le han encomendado los ciudadanos" y que "en ningún caso va a estar callado como le gustaría al equipo de gobierno".

"Hemos hecho una propuesta constructiva como es que se cree una delegación de Vivienda tras ver que no aparecía en el decreto que firmó la alcaldesa el pasado sábado", ha insistido, pero "el PP se ha molestado en vez de rectificar y ocuparse de los problemas de los vecinos".