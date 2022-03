El TC ordena seguir investigando una denuncia por malos tratos policiales

El Tribunal Constitucional ha instado a un juzgado de Granada a que siga investigando la denuncia presentada por una mujer por presuntos malos tratos policiales al constatar que el archivo de las pesquisas vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.

La Sala Segunda del tribunal de garantías concede así amparo a la denunciante, al considerar que se le ha vulnerado el citado derecho en relación con el de no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes.

Además de anular el archivo de la causa que decretó el juzgado de instrucción número 4 de Granada -y confirmó la Audiencia Provincial-, el TC ordena retrotraer las actuaciones al considerar que faltan diligencias de investigación por practicar, como la propia declaración judicial de la demandante de amparo.

Los hechos se remontan a mayo de 2020 cuando, según denunció la recurrente, al salir a pasear y coincidir con una manifestación, un agente de Policía la agredió físicamente y la dijo: "estás arrestada, ahora vas al calabozo y a tu perro lo vamos a sacrificar".

Tras su queja por la agresión, el agente profirió expresiones como "todavía no te he pegado, en comisaría te vas a enterar" y "esto te pasa por no respetar", según la denunciante, que alegó que nunca fue informada de los motivos de la detención y que los agentes tuvieron una actitud vejatoria y humillante.

Relató también que en la comisaría no se le dio atención médica hasta por la tarde, que volvió a ser agredida en el aparcamiento del hospital al que la trasladaron y que fue devuelta a dependencias policiales sin recibir asistencia sanitaria, hasta que un médico de la comisaría la remitió a urgencias.

El juzgado de Granada acordó investigar la denuncia en junio de 2020 y pidió información a la Policía, como diversas grabaciones de las cámaras de seguridad, si bien acabó archivando la causa al no apreciar la perpetración del delito.

Según argumentó en el auto de sobreseimiento, en la grabación no se observaba incidente alguno y del atestado se desprendía que los agentes utilizaron la fuerza mínima indispensable para que cesase en la actitud de la denunciante "de insultar y lanzar escupitajos a las personas que se manifestaban".

Aunque el Tribunal Constitucional no cree que el juzgado permaneciese pasivo tras recibir la denuncia, sí que afirma que la investigación no alcanzó la suficiencia y efectividad exigida constitucionalmente.

Afirma que, aunque la causa de las lesiones que presentaba la recurrente era consistente con las explicaciones dadas en los informes policiales, no cabía excluir su coherencia con los hechos relatados en la denuncia.

De esta forma, los magistrados consideran que el juzgado debió practicar más diligencias, como el interrogatorio de los agentes que intervinieron en los incidentes; de los testigos presenciales; la declaración del personal médico que atendió a la recurrente; o la de los abogados de oficio que la asistieron, uno de los cuales debió suspender la declaración por la situación psicológica de la demandante.