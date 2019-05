Oramas: CC "no cambiará de posición" en el "no" a un Gobierno PSOE-Podemos

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha insistido este jueves en que su partido no va a apoyar a Pedro Sánchez en la sesión de investidura si tiene con Podemos un acuerdo para un Gobierno de coalición o para desarrollar un programa político, y ha avanzado que no va a haber "cambio de posición".

Oramas, en una entrevista en Antena 3, ha reiterado que esta posición es el "compromiso" que los nacionalistas canarios han alcanzado con los ciudadanos de las islas.

Su formación se prestaría llegado el caso a estudiar un hipotético programa de PSOE y Unidas Podemos, toda vez que existen coincidencias en políticas sociales, de igualdad y de lucha contra la violencia de género, pero ha dejado claro que en el modelo económico los puntos de visto son distintos.

"El problema" para Coalición Canaria no es el PSOE, ha incidido Oramas al tiempo que ha recordado que respaldó el pacto con Cs con el que Sánchez se presentó a la investidura fallida, en marzo de 2016, y que no salió adelante porque el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "no lo quiso apoyar con su abstención".

Las críticas a la formación morada han sido numerosas durante la entrevista, y así, ha acusado a dicho partido de querer "exterminar a Coalición Canaria". "Iglesias dijo que yo era indigna de representar a los canarios", ha rememorado.

La posición se va a mantener incluso aunque baje el umbral de la mayoría absoluta en el Congreso, cuestión que aún debe dirimir la Mesa una vez han quedado suspendidos los cuatro diputados catalanes presos, ha continuado.

Manifestada esta decisión, Oramas ha considerado que "lo más interesante sería un Gobierno en minoría" que obligue a buscar acuerdos con distintas fuerzas políticas, PP incluida, y en ámbitos que lo necesitan perentoriamente como la sostenibilidad de las pensiones o la reforma del sistema de financiación autonómica.

En este contexto ha opinado que a Sánchez "no le va a temblar la mano" si no sale la investidura y tuviera que convocar elecciones de nuevo.

Respecto de la situación en Canarias tras las elecciones del 26 de mayo, la diputada ha indicado que "están abiertos todos los caminos", aunque no existe todavía "ninguna negociación".