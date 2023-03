Oramas no apoyará una moción que es "publicidad electoral" de Sánchez y Vox

La diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas ha asegurado este martes que no apoyará una moción de censura que ha convertido el Parlamento en una mera plataforma de publicidad electoral del presidente Pedro Sánchez y el líder de Vox, Santiago Abascal.

Tras expresar su respeto por el candidato presentado por Vox, el profesor Ramón Tamames, Oramas ha explicado que votará en contra no porque Sánchez no se lo merece, sino por que los españoles no se merecen las ocurrencias de los partidos políticos.

Esto es absolutamente democrático, pero no es serio, ha subrayado.

Para Oramas presentar a un candidato sin posibilidades de ser elegido es una frivolidad y una falta de respeto ya que no se debaten los verdaderos problemas de los españoles y lo que se esta haciendo no es decidir un nuevo presidente del gobierno, sino campaña electoral.