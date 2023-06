Ópticos y Derechos Sociales colaboran para hacer llegar mejor a los discapacitados visuales las ayudas del Gobierno

Se ha elaborado una hoja informativa, que se distribuirá en los 200 establecimientos de óptica, consultas de Oftalmología y Primaria

Los ópticos optometristas de Navarra han trabajado de forma conjunta con el departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral para colaborar en la divulgación de los programas de ayudas y subvenciones públicas, que suman casi tres millones de euros este año.

La idea es que los más de 200 establecimientos de óptica en la Comunidad foral dispongan de información actualizada y puedan asesorar, orientar y ayudar a "completar la documentación necesaria para que el discapacitado visual, posible beneficiario, conozca y pueda solicitar esos beneficios".

En Navarra se registran casi 2.200 personas con discapacidad visual reconocida y las encuestas oficiales estiman en 9.500 las que reconocen estar afectadas por diferentes tipos de deficiencia visuales, según ha informado el Colegio de Ópticos Optometristas de Navarra, que ha señalado que existe un gran desconocimiento por parte de los pacientes con discapacidad visual y los profesionales del sector respecto a existentes para mejorar la calidad de vida en estas personas.

Tras una reunión y varios cruces de conversaciones y documentos con el departamento de Derechos Sociales, se elaboró una hoja informativa que incluye qué ayudas hay, las distintas convocatorias, qué subvenciona y en qué condiciones. También se incluye qué documentos acompañar y dónde solicitar: en el registro telemático o en los Servicios Sociales de Base.

Este documento informativo "se hará llegar a todos los establecimientos de óptica de la Comunidad foral en formato digital", ha explicado la presidenta del Colegio de Ópticos Optometristas en Navarra, Loreto Mendiluce, que ha agregado que "el departamento, por los canales del Gobierno de Navarra, hará lo propio para que lo tengan en las consultas de Oftalmología, Optometría, Primaria y despachos de Servicios Sociales de Base".

"Hasta ahora la gente nos preguntaba y no sabíamos dar una información precisa: el departamento ha sido sensible, nos ha informado y se ha prestado a orientar para la correcta tramitación de dichas subvenciones", ha subrayado Mendiluce, quien ha destacado que es "algo que también permite que la gente no solicite a destiempo, mal o para cosas a las que no tiene derecho, lo que a su vez colapsa el servicio público y entorpece o perjudica quiénes sí lo necesitan".

Otra de las cuestiones destacables es que se ha concretado quiénes pueden ser beneficiarios. "Nos han explicado que no sólo pueden acceder aquellas personas con problemas visuales derivados de afecciones puramente oculares, sino también aquellas con secuelas a consecuencia de un daño cerebral adquirido o enfermedades neurodegenerativas con alteraciones visuales que limitan su calidad de vida", ha expuesto Dori Callejo, óptica-optometrista, especializada en baja visión y rehabilitación visual, vocal de la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión (SEEBV).

En el caso de no tener reconocida una discapacidad visual, un profesional sanitario (especialista médico u optometrista) puede certificar la necesidad de ayudas visuales, y posteriormente el propio servicio de Derechos Sociales lo corrobora previo estudio.

Existen dos convocatorias de Derechos Sociales que afectan a la discapacidad visual. Una es la tradicional, dotada con 30.000 euros. Se trata de la Orden Foral 86/2023 de 14 de marzo de Ayudas a productos de apoyo, autonomía personal y prevención de la dependencia y/o discapacidad. Y por otro lado, hay otra línea dotada con 2,7 millones de euros en 2023, la Oden Foral 134/2022 de 1 de junio de ayudas para productos de apoyo tecnológicos destinados al entorno domiciliario.

El Colegio de Optometristas ha destacado también que para este trabajo se ha tenido en cuenta la opinión y la colaboración de las organizaciones de pacientes del ramo en Navarra.