O.Próximo.- Rusia desdeña la teoría de EEUU de que Wagner pueda armar a Hezbolá: "El grupo no existe"

Rusia muestra su apoyo a la iniciativa de los países árabes para salir de la crisis de Oriente Próximo

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha desdeñado la "preocupación" de Estados Unidos por la posibilidad de que el Grupo Wagner facilite armamento a Hezbolá, en un momento en el que el partido milicia chií mantiene un frente abierto en la frontera sur de Líbano con Israel.

"Ya hemos dicho que de facto dicho grupo no existe, por lo que todos estos argumentos, por regla general, no se basan en nada y no tienen fundamento", ha zanjado Peskov este viernes en rueda de prensa en relación al grupo de mercenarios.

"Hay canales de comunicación de emergencia a través de los militares. Si realmente hay preocupaciones basadas en algo, siempre se pueden transmitir a nuestro Ejército", ha respondido a las preguntas sobre la denuncia de Washington de que Hezbolá podría recibir sistemas de misiles antiaéreos Pantsir.

APOYO RUSO A LA INICIATIVA ÁRABE SOBRE ORIENTE PRÓXIMO

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha informado de que la posición de Moscú con respecto a la nueva crisis de Oriente Próximo es un alineamiento con la iniciativa en la que están trabajando los países árabes, según recoge la agencia Interfax.

La postura rusa "siempre se basa en decisiones y opiniones, en evaluaciones de los países de la región cuando consideran un conflicto", ha explicado Lavrov este viernes tras reunirse con su homólogo de kuwaití, Abdulá al Salem al Sabá.

"Será de fundamental importancia para nosotros encontrar una opinión común; estoy seguro de que será la opinión común del mundo árabe. Haremos todo lo posible para facilitar la implementación de esos planes (...) Confiamos plenamente en ellos en lo que respecta a garantizar la paz y la estabilidad", ha incidido.

A su vez, ha subrayado que cualquier salida al conflicto pasa por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha alertado de esas "ideas" que han ido cobrando ímpetu en la comunidad internacional y que buscan "retrasar, si no enterrar, las decisiones (...) sobre la creación de un Estado palestino".

"Somos muy cautelosos ante el plan para destruir las perspectivas de creación de un Estado palestino, para condenar a los palestinos a una existencia eterna sin derechos. Esto, por supuesto, no garantizará la paz y la seguridad en la región, sólo impulsará y profundizará el conflicto se profundizará", ha alertado.