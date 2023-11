O.Próximo.- Putin reprocha al G20 su selectiva preocupación por la "tragedia" de Ucrania mientras se olvida de Gaza

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha señalado este miércoles ante los miembros del G20 que lo que sucede en Ucrania es toda una "tragedia", pero les ha reprochado su selectiva preocupación con respecto a según qué conflictos, recordándoles que Gaza "se ha convertido en un enorme cementerio de niños".

"Algunos colegas ya han dicho en sus discursos que están conmocionados por la agresión en curso en Ucrania. Sí, por supuesto, las acciones militares son siempre una tragedia (...) y por supuesto, debemos pensar en cómo detener esta tragedia", ha comenzado reconociendo durante su intervención en la reunión virtual del G20.

"Entiendo que esta guerra no puede dejar de impactar pero, ¿el sangriento golpe de estado en Ucrania en 2014, seguido de la guerra del régimen de Kiev contra su pueblo en el Donbás, no es impactante? ¿Y el exterminio de la población civil en Palestina y la Franja de Gaza hoy no es impactante?", se ha preguntado Putin.

En ese sentido, ha denunciado que los médicos en la Franja "tienen que hacer operaciones a niños sin anestesia, al tiempo que recordaba unas palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en las que alertaba que "Gaza se ha convertido en un enorme cementerio de niños", informa la agencia TASS.

"¿No es eso impactante?", ha insistido el presidente ruso para a continuación acusar a Kiev de haberse levantado de la mesa de diálogo. "No fue Rusia, sino Ucrania, quien anunció públicamente que se retiraba del proceso de negociación", ha acusado, recordando además que su par Volodimir Zelenski ha prohibido negociar.

A propuesta de India, que finaliza su presidencia del G20, el grupo de las economías más grandes ha celebrado este miércoles una reunión virtual, con las grandes ausencias, no obstante, de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping.