O.Próximo.- El Parlamento de Israel aprueba el acuerdo alcanzado con EAU para normalizar sus relaciones

El Parlamento de Israel ha aprobado este jueves el acuerdo alcanzado con Emiratos Árabes Unidos (EAU) para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, por lo que el documento vuelve al Gobierno de cara a su ratificación.

La votación en la Knesset se ha saldado con 80 votos a favor, trece en contra y 27 abstenciones, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que el documento no contiene "anexos secretos o agendas ocultas".

"El nuevo orden dice que no se espera a que los palestinos hagan la paz", ha dicho Netanyahu minutos antes de la votación, al tiempo que ha defendido que el acuerdo "acerca a los países árabes y musulmanes a Israel" y ha agregado que "se ha formado un frente unido contra Irán".

Horas antes, Netanyahu había defendido ante la Knesset una "cálida paz" en la región a través de los recientes acuerdos con EAU y Bahréin, antes de recalcar que "siempre" ha creído que "la paz verdadera se logrará desde una posición de poder, no de debilidad".

"Los fuertes son respetados. Las alianzas son forjadas con los fuertes, mientras que los débiles son pisoteados", ha argüido, antes de incidir en que Israel se ha convertido en una "superpotencia" a nivel de tecnología e Inteligencia, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

"Israel, bajo mi liderazgo, no ha intentado hacer retiradas peligrosas, no ha agachado la cabeza, no ha hecho apaciguamientos que acercan la guerra, más que alejarla", ha defendido, al tiempo que ha señalado que el acuerdo con EAU es diferente de los pactos de paz con Egipto y Jordania en 1979 y 1994, respectivamente.

UNA "PAZ CÁLIDA"

Así, ha indicado que "es una paz cálida, entre pueblos" y ha apuntado que "dicen que la paz se hace con los enemigos, lo que es falso". "La paz se hace con los que han dejado de ser enemigos. La paz se alcanza con los que desean paz y no quieren seguir comprometidos con tu aniquilación", ha explicado.

"Desde el inicio del sionismo, una de nuestras manos ha estado sujetando un arma para defendernos y la otra mano ha estado tendida a cualquiera que quisiera paz", ha dicho el primer ministro, quien ha citado el inicio el miércoles de conversaciones indirectas con Líbano para la delimitación de la frontera marítima como ejemplo.

"Israel, que durante décadas ha sido percibido como un enemigo, es visto hoy como un aliado firme e incluso esencial. Es increíble que aquí en la Knesset haya alguien que pudiera votar contra la paz", ha sostenido, en referencia a los parlamentarios de la Lista Árabe Conjunta, que se han pronunciado contra el acuerdo con EAU.

En este sentido, ha incidido en que "los que están ostensiblemente a favor de la paz, se oponen a la paz". "No quieren una paz real, quieren una apariencia de paz en la que Israel desaparece gradualmente", ha añadido.

Netanyahu ha expresado por ello su deseo de que los palestinos reconozcan a Israel como Estado del pueblo judío. "Este día llegará", ha zanjado.

"REVITALIZAR" LOS ESFUERZOS DE PAZ CON LOS PALESTINOS

El ministro de Defensa, Benjamin Gantz, ha felicitado a Netanyahu por el acuerdo y ha dicho que los 'Acuerdos de Abraham' "son una oportunidad para revitalizar los esfuerzos para lograr un acuerdo diplomático con los vecinos palestinos".

La aprobación del acuerdo por parte del Parlamento implica que el mismo será enviado de vuelta al Gobierno para su ratificación. Sin embargo, las relaciones diplomáticas no serán instauradas hasta que EAU ratifique también el pacto, tras lo que será enviado ante Naciones Unidas para su registro.

Durante las últimas semanas, delegaciones israelíes y emiratíes han iniciado las negociaciones de acuerdos bilaterales, incluidos los relativos a la apertura de embajadas.

Los acuerdos entre Israel, EAU y Bahréin han sido rechazados por la Autoridad Palestina y el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha argumentado que son "dolorosos" y "no cambian en nada la realidad". Así, ha destacado que los 'Acuerdos de Abraham' suponen "un golpe al consenso árabe".

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tras la firma de los citados acuerdos que hay conversaciones "muy avanzadas" con cinco países de Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudí, de cara a la firma de pactos similares con Israel.