O.Próximo.- La oposición israelí cierra filas con el Gobierno ante el ataque de Hamás

La oposición israelí ha hecho un llamamiento a la unidad ante los ataques de las milicias palestinas de la Franja de Gaza que se han cobrado ya más de un centenar de vidas entre la población del país.

Los líderes de los partidos de la oposición con representación parlamentaria han publicado una declaración para expresar su pleno apoyo al Ejército israelí y pidiendo a la comunidad internacional que condene estos ataques.

El texto está suscrito por el líder del partido Yesh Atid y líder opositor, Yair Lapid; el líder de Unidad Nacional, Benny Gantz; el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, y el líder del Partido Laborista, Merav Michaeli.

"En días como este no hay oposición ni coalición en Israel. Estamos unidos contra el terrorismo", han subrayado, al tiempo que han pedido golpear con "puño fuerte y decidido" a las milicias palestinas. "Es necesario movilizar a la comunidad internacional contra el terrorismo", prosigue el documento, recogido por el diario 'The Times of Israel'.

"Pedimos a los ciudadanos que obedezcan las directrices del Frente Interior, que se cuiden y así poder vencer juntos al terrorismo", han señalado.

Ya a título particular, Lapid ha expresado su apoyo a una "dura respuesta militar". "Israel está en estado de emergencia", ha resaltado Lapid, quien ha recibido ya información de la situación del secretario militar del primer ministro, Benjamin Netanyahu, Avi Gil.

Mientras, Benny Gantz, ha subrayado que Israel está "completamente unido". "Quiero decirlo claramente, de forma que resuene de Gaza a Teherán, vía Beirut: el pueblo de Israel está unido. Todos los ciudadanos de Israel están con las fuerzas de seguridad y el Gobierno tienen el apoyo para que paguen un precio duro, doloroso y eficaz para que no se repita algo así", ha resaltado.

"Ahora no hay coalición ni oposición, solo un único puño que golpeará al enemigo", ha subrayado en referencia a las prolongadas y contundentes protestas de la oposición contra el Gobierno de Netanyahu y su polémica reforma judicial.

Gantz ha asegurado que la muerte es el destino que espera a quienes han participado en este ataque y ha subrayado que si cualquier otro grupo terrorista decide participar, "estará cometiendo un terrible error". "Hay que decirlo honestamente: el resultado de este ataque es grave. Pronto se confirmarán algunos rumores de noticias dolorosas para todos nosotros. Quiero trasladar mis condolencias a las familias de los caídos y rezar por la recuperación de todos los heridos", ha proseguido.

Además ha destacado la valentía de civiles, servicios de emergencia y militares. "Israel puede ser tomado por sorpresa, pero no puede ser derrotado, como vamos a demostrar también esta vez", ha remachado.