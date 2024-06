O.Próximo.- Netanyahu rectifica y asegura que aceptaría un alto el fuego conforme el plan presentado por Biden

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rectificado este lunes las declaraciones del domingo en las que afirmaba que solo aceptaría un cese de las hostilidades "parcial" en el marco de un acuerdo para la liberación de rehenes y ha subrayado que está dispuesto a un alto el fuego conforme al plan israelí presentado por el presidente estadounidense, Joe Biden, el pasado 31 de mayo.

Netanyahu ha asegurado durante una comparecencia ante la Knesset o Parlamento israelí que apoya "la propuesta israelí (de alto el fuego) acogida por el presidente Biden". "Nuestra posición no ha cambiado", ha subrayado en declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

La propuesta esbozada por Biden y cuyo contenido completo no ha sido publicado, incluye liberación de rehenes en una primera fase a cambio de un alto el fuego provisional que podría convertirse en definitivo en negociaciones posteriores.

Sin embargo, ayer Netanyahu en la primera entrevista concedida desde el 7 de octubre dijo estar "dispuesto a un acuerdo parcial (...) que nos devolvería a algunos" de los secuestrados pero estaría aún así "obligado a seguir con la ofensiva tras una pausa para lograr nuestro objetivo de destruir a Hamás".

Hoy en la Knesset ha subrayado que "no vamos a poner fin a la guerra hasta que traigamos de vuelta a todos los rehenes". "No vamos a terminar la guerra hasta que eliminemos a Hamás y los vecinos del sur puedan regresar con seguridad a sus casas".

La iniciativa israelí esbozada por Biden incluye un alto el fuego provisional en una primera fase que en la segunda derivaría en "una calma sostenible con el cese permanente de las operaciones militares y de las hostilidades".