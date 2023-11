O.Próximo.- Netanyahu asegura que no pretende "conquistar" ni "ocupar" la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News que no pretende "conquistar" ni "ocupar" la Franja de Gaza, declaraciones que ha realizado tan solo unos días después de afirmar que las autoridades israelíes tendrían la responsabilidad de la seguridad del enclave "de forma indefinida".

"No pretendemos conquistar Gaza, no pretendemos ocuparla y no pretendemos gobernarla", ha matizado Netanyahu, quien ha explicado que buscarán la formación de un gobierno civil.

"Tendremos que encontrar un gobierno, un gobierno civil que esté allí. Pero en el futuro inmediato tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir", ha afirmado el primer ministro israelí durante la entrevista, según recoge de el diario estadounidense 'The Hill'.

Por su parte, tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el resto de autoridades estadounidenses han rechazado una ocupación israelí en la Franja.

Las autoridades de Gaza han cifrado en más de 10.800 los palestinos muertos, entre ellos 4.800 niños, por los ataques del Ejército de Israel; en Cisjordania ya son más de 170 los fallecidos.

Los ataques de Israel son una respuesta a la incursión del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del pasado 7 de octubre contra el sur del país, que se saldó con más de 1.400 israelíes muertos y con 240 capturados como rehenes por la milicia palestina.