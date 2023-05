O.Próximo.- Netanyahu afirma que la "campaña" contra Yihad Islámica en la Franja de Gaza "no ha terminado"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este miércoles en un discurso a la nación que la "campaña" contra Yihad Islámica en la Franja de Gaza "no ha terminado" ante los rumores de un posible alto el fuego impulsado por Egipto, aparentemente fallido.

Sin hacer referencia al rumoreado cese de hostilidades, Netanyahu ha resaltado en su discurso que Israel está "en mitad" de las operaciones contra Yihad Islámica en la Franja y que los ataques no han provocado, por el momento, "ningún israelí herido", ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Les decimos a los terroristas: Os vemos en todas partes; no podéis esconderos, y elegimos dónde y cuándo golpearos", ha precisado, para después agregar que Israel ha destruido, tras los últimos bombardeos, almacenes de armas y otras infraestructuras críticas.

El Ejército de Israel ha publicado un vídeo en su perfil de Twitter en el que se muestra una explosión en la Franja. "Helicópteros de combate atacaron recientemente cuatro recintos militares de Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza, incluidos recintos utilizados para almacenar armas", ha señalado.

Asimismo, aviones israelíes han atacado una posición antitanque de Yihad Islámica en el sur de la Franja. El sistema antiaéreo israelí, conocido como 'Cúpula de Hierro', se ha activado en la noche de este miércoles después de una oleada de cohetes desde la Franja en los alrededores de Sderot y Ascalón.

Por su parte, la parte palestina ha informado de que los bombardeos han afectado a varios edificios residenciales de Beit Lahia y Jan Yunis. Asimismo, aviones israelíes han atacado un edificio perteneciente a las Brigadas Al Quds, el brazo armado de Yihad Islámica en Jan Yunis, según la agencia de noticias Maan.