O.Próximo.- Ministro israelí dice que el Gobierno actúa "según sus intereses" y niega presión de EEUU sobre una invasión

El ministro israelí Benjamin Gantz, miembro del gabinete de guerra establecido tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha dicho que las autoridades "adoptan decisiones según sus intereses", en medio de las informaciones sobre supuestas presiones de Estados Unidos para que postergue su previsible invasión de la Franja de Gaza.

"Estamos adoptando decisiones basándonos únicamente en nuestros propios intereses", ha dicho, antes de indicar que las autoridades aprecian el apoyo dado hasta ahora por Estados Unidos, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. "Sólo nosotros nos defenderemos y defenderemos a cada judío", ha manifestado Gantz, quien fuera ministro de Defensa, al tiempo que ha advertido de que "el riesgo de ser eliminado" no lo corre Israel, "sino sus enemigos".

Sin embargo, ha reconocido que quedan "tiempos duros por delante", antes de defender su decisión de unirse al gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras los ataques de Hamás. "Fue el paso correcto para Israel, lo que ya ha sido demostrado", ha subrayado.

"Soy un soldado. No estaba haciendo política cuando me uní al gobierno de emergencia. Igual que supe cuándo entrar, sabré cuándo salir", ha argüido Gantz, que ha hecho hincapié en que "permanecerá hasta después de la guerra".

Por otra parte, ha señalado que las autoridades "son conscientes de las dificultares" a las que hacen frente los civiles y ha adelantado que "trabajarán sobre un nuevo plan para la zona" con el objetivo de garantizar la seguridad de las poblaciones situadas cerca de la Franja de Gaza.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás desde 2007 --a raíz de los combates intrapalestinos desatados tras las disputas por las elecciones del año anterior--, han cifrado en más de 6.500 los muertos por los bombardeos israelíes contra el enclave desde el 7 de octubre, incluidos más de 2.700 niños, a los que se suman más de cien muertos en Cisjordania por las operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos.