O.Próximo.- Al menos cinco muertos en un ataque israelí contra un convoy de Hezbolá en Líbano proveniente de Siria

Al menos cinco personas han muerto este lunes por la noche tras un ataque del Ejército de Israel contra un convoy logístico del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que se encontraba en el norte de Líbano tras haber cruzado la frontera desde Siria, un suceso sobre el que el grupo islamista no se ha pronunciado hasta el momento.

"Durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea han atacado un complejo militar de la Unidad 4400, la unidad de refuerzo logístico de la organización terrorista Hezbolá, que sirve como factor de transporte de armas hacia y desde Líbano. Han sido atacados dos centros situados en la región de Baalbak", han anunciado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado sobre la muerte de cinco personas, tres de ellas de nacionalidad siria, tras un bombardeo llevado dentro de territorio libanés y cerca de la frontera con siria en Al Quseir.

Además, decenas de personas han resultado heridas, mientas que numerosos camiones han salido ardiendo. En respuesta, el Ejército sirio ha lanzado misiles de defensa aérea.

Por otro lado, el Ejército de Israel ha bombardeado tres posiciones militares de Hezbolá en el sur de Líbano en respuesta a la destrucción de un dron israelí que sobrevolaba la zona durante la noche del domingo.

Cabe destacar que las FDI han informado del derribo de "objetos aéreos sospechosos" provenientes del este, que no lograron cruzar hacia territorio israelí y que no han provocado ni bajas ni daños. Aunque no ha sido reclamado por ningún grupo este tipo de ataques suelen estar ejecutados por milicias proiraníes presentes en Siria o Irak.