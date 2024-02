O.Próximo.- Lula compara la ofensiva israelí sobre Gaza con el Holcausto

Israel convoca al embajador brasileño para trasladarle una protesta formal

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha comparado este domingo la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza con el Holocausto cometido por Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

"¿Sabe? Lo que está pasando en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. Pero existió cuando Hitler decidió matar a los judíos", ha afirmado Lula, según recoge el diario 'Folha de Sao Paulo'.

Lula ha realizado estas declaraciones desde Addis Abeba, Etiopía, donde asiste como invitado a la cumbre de la Unión Africana. Lula ha concedido una entrevista desde su hotel en la que se ha referido a la "masacre" de Gaza y ha argumentado que el Consejo de Seguridad de la ONU "no tiene fuerzas" para afrontar este tipo de conflictos.

"No tenemos gobernanza. La invasión de Irak no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Libia no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Ucrania no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU y la masacre de Gaza no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU", ha recordado.

"El Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer nada en la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Lo único que puede hacer es pedir paz por la prensa, pero me parece que Israel tiene el privilegio de no cumplir con ninguna decisión emanada de la dirección de las Naciones Unidas", ha añadido.

LLAMADA A CONSULTAS

Tras estas declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha anunciado que el embajador brasileño será convocado el lunes para trasladarle una protesta formal.

"Las palabras del presidente de Brasil son vergonzosas y graves. Nadie perjudicará el derecho de Israel a defenderse. He ordenado a la gente de mi oficina que mañana convoquen al embajador de Brasil para una protesta formal", ha apuntado Katz en un mensaje publicado en Twitter.

También el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha condenado las palabras de Lula por haber "cruzado una línea roja". "Las declaraciones del presidente de Brasil son vergonzosas y alarmantes. Es trivializar el Holocausto e intentar hacer daño al pueblo judío y perjudicar el derecho de Israel a defenderse", ha argumentado.

"Comparar Israel con el Holocausto nazi y con Hitler es cruzar una línea roja. Israel lucha por su defensa y por garantizar su futuro hasta una victoria completa y lo hace respetando el derecho internacional", ha asegurado. Netanyahu ha destacado la convocatoria del embajador brasileño para trasladarle una "severa reprimenda".

Desde el Yav Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá u Holocausto, su presidente, Dani Dayan, ha denunciado el "antisemitismo" de Lula. "Estas vergonzosas palabras del presidente de Brasil son una indignante combinación de odio e ignorancia", ha publicado Dayan en X, antes Twitter.

"Comparar a un país que lucha contra una organización terrorista asesina con las acciones de los nazis en el Holocausto merece toda condena. Es triste que el presidente de Brasil se haya rebajado a ese nivel de distorsión extrema del Holocausto", ha argumentado.

Además, Dayan ha resaltado que encajan con la definición de antisemitismo publicada por la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto.