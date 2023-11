O.Próximo.- Las autoridades de Gaza dicen no poder actualizar el balance de muertos a causa de la ofensiva de Israel

El Ministerio de Sanidad gazatí apunta a la falta de conexión de Internet y la pérdida de contacto con los hospitales

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han afirmado este martes que no pueden actualizar el balance de víctimas mortales por los ataques del Ejército de Israel debido a la falta de conexión de Internet y la pérdida del contacto con los hospitales.

El portavoz del Ministerio de Sanidad gazatí, Ashraf al Qidra, ha señalado en declaraciones concedidas al diario estadounidense 'The Washington Post' que la cifra supera los cerca de 11.100 confirmados el viernes, si bien es imposible por ahora una mayor precisión ante el recrudecimiento de la ofensiva israelí.

"Estamos atrapados dentro de los edificios, no podemos salir", ha dicho Al Qidra, quien se encuentra en el interior del Hospital Al Shifa, el más grande de Gaza y cercado por las fuerzas de Israel, que han llevado a cabo varios ataques en la zona, entre denuncias sobre disparos contra pacientes y personal médico en las instalaciones.

Asimismo, ha subrayado que "no hay nada disponible en el hospital". "No hay agua, comida o suministros médicos. Por eso estamos perdiendo pacientes", ha denunciado, antes de incidir en que desde el viernes no se ha permitido la llegada de ambulancias a Al Shifa, que acoge a cerca de 10.000 personas entre pacientes, personal y desplazados.

Al Qidra ha apuntado además que hay un proceso de conversaciones entre el director del hospital y las autoridades de Israel para un posible proceso de evacuación, si bien por ahora no se ha materializado en un acuerdo. "No tenemos objeción a la evacuación de los pacientes, pero necesitamos paso seguro y no hay un lugar para trasladar a 650 pacientes", ha zanjado.

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Por su parte, la Autoridad Palestina ha denunciado la muerte de más de 180 palestinos a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y en ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.